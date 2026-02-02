Арильд Гермстад отметил Санду за защиту демократических интересов Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker.
Почему Санду номинировали на Нобелевскую премию мира?
Арильд Гермстад – депутат парламента Норвегии и лидер Партии зеленых выдвинул президента Молдовы Майю Санду на Нобелевскую премию мира 2026 года.
Он отметил, что несмотря на давление со стороны России, при президентстве Санду Молдова смогла провести свободные и демократические выборы, укрепить верховенство закона и сохранить демократический курс страны.
Санду находится на передовой в защите демократии в Европе. Повторные попытки России дестабилизировать бывшие советские республики входят в число самых серьезных угроз миру и стабильности в Европе. Майя Санду и Молдова борются от имени всех нас,
– заявил Гермстад.
Депутат парламента Норвегии отметил, что защита демократических институтов от скрытого внешнего вмешательства является важным фактором укрепления мира и точно соответствует мандату Нобелевского комитета.
Гермстад заявил, что мирное и успешное сопротивление Майи Санду вмешательству, а также ее усилия по сближению Молдовы с Европейским Союзом и другими европейскими демократиями – это труд ради нашего мира.
Какова ситуация в Молдове после парламентских выборов?
- На последних парламентских выборах в Молдове победила проевропейская партия "Действие и солидарность" Майи Санду. Эта победа стала настоящей пощечиной для России.
- Поэтому пророссийские силы, потерпевшие поражение, перешли к уличным протестам, пытаясь дестабилизировать внутреннюю ситуацию. Эксперты предупреждают, что Россия может воспользоваться этим для усиления влияния на Молдову, в частности через организацию акций протеста и другие формы политического давления.
- В связи со сложной ситуацией в стране Санду поддерживает объединение с Румынией. Она заявила, что "такой маленькой стране, как Молдова" становится все труднее существовать и противостоять России. Для граждан обеих стран вопрос объединения имеет очень разные восприятия.