Арильд Гермстад отметил Санду за защиту демократических интересов Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker.

Почему Санду номинировали на Нобелевскую премию мира?

Арильд Гермстад – депутат парламента Норвегии и лидер Партии зеленых выдвинул президента Молдовы Майю Санду на Нобелевскую премию мира 2026 года.

Он отметил, что несмотря на давление со стороны России, при президентстве Санду Молдова смогла провести свободные и демократические выборы, укрепить верховенство закона и сохранить демократический курс страны.

Санду находится на передовой в защите демократии в Европе. Повторные попытки России дестабилизировать бывшие советские республики входят в число самых серьезных угроз миру и стабильности в Европе. Майя Санду и Молдова борются от имени всех нас,

– заявил Гермстад.

Депутат парламента Норвегии отметил, что защита демократических институтов от скрытого внешнего вмешательства является важным фактором укрепления мира и точно соответствует мандату Нобелевского комитета.

Гермстад заявил, что мирное и успешное сопротивление Майи Санду вмешательству, а также ее усилия по сближению Молдовы с Европейским Союзом и другими европейскими демократиями – это труд ради нашего мира.

Какова ситуация в Молдове после парламентских выборов?