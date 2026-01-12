Об этом она сказала во время разговора в британском подкасте The Rest is Politics, передает 24 Канал.

Почему Молдове трудно "выживать" самостоятельно?

В интервью президент заявила, что "такой маленькой стране, как Молдова" становится все труднее существовать и противостоять России. В частности из-за кремлевской дезинформации и попыток влияния на демократические выборы. По ее словам, страна с населением около 2,4 миллиона человек стала мишенью для гибридной войны России.

Посмотрите, что сегодня происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все сложнее выживать как демократии, как суверенной стране и, конечно, сопротивляться России,

– сказала она.

Поэтому Майя Санду отметила, что проголосует за объединение с Румынией, если этот вопрос будет вынесен на референдум. Впрочем большинство населения не поддерживает такую инициативу главы государства. Граждане предпочитают вступления Молдовы в ЕС, что, как говорит Санду, является "более реалистичной целью".

Напомним, с 1918 до 1940 года Молдова была частью Румынии, когда ее захватил СССР. Но уже после румынской революции в 1989 году и провозглашения независимости Молдовы в 1991 году идея объединения с Румынией приобрела популярность.

Впрочем вопрос объединения в странах воспринимают достаточно по-разному. Одни видят в объединении возможность, а другие – угрозу.

