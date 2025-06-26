Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Службы внешней разведки Украины, обнародованную в четверг, 26 июня.

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Что планирует Россия в отношении Молдовы

По данным разведки, координацию соответствующей кампании осуществляет первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Его задача заключается в формировании в Молдове пророссийского правительства. Операция имеет несколько направлений.

Сеть прокремлевских ботов "матрешка" распространяет фейковые видео, стилизованные под продукцию ведущих европейских медиа Deutsche Welle, Spiegel, Euronews, Business Insider, с целью дискредитировать президента Майю Санду,

– говорится в сообщении.

Кроме того, для дипломатического давления 25 июня Россия обвинила двух молдаван в шпионаже, отказав в консульском доступе. Министерство иностранных дел Молдовы отвергло обвинения как безосновательные и политически мотивированные.

СВР также сообщила, что в Кишинев пытались въехать российские и белорусские спортсмены с военным прошлым под прикрытием чемпионата по кикбоксингу. Въезд 195 лицам запретили, еще 176 не допустили к рейсам.

В разведке констатировали, что Молдова заявляет о целенаправленных усилиях дестабилизировать страну перед парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября. Премьер Дорин Речан предупреждал о возможной угрозе.

Ранее он сообщал, что в случае победы пророссийских сил Кремль планирует развернуть 10 тысяч военных в Приднестровье. Сообщалось, что сейчас российский контингент там насчитывает около 1,5 тысяч человек.

Напомним, румынский президент Никушор Дан заявил, что переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз откроют 4 июля. По его словам, это произойдет во время саммита "ЕС – Молдова" в Кишиневе.