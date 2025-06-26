Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Никушора Дана, которое опубликовала Европейская комиссия.

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Что румынский лидер заявил о переговорах с Молдовой

Президент Румынии прокомментировал переговоры с Молдовой о вступлении страны в Европейский союз. По его словам, это произойдет во время саммита "ЕС – Молдова" 4 июля в Кишиневе.

Переговоры откроют по кластеру "Фундаментальные ценности".

К слову, 26 – 27 июня состоится саммит ЕС, во время него лидеры государств планируют утвердить документ с "мощными месседжами" относительно прогресса Украины в переговорах о вступлении в ЕС.

На саммит Европейского совета также может прибыть Владимир Зеленский.

Против интеграции Украины в ЕС в очередной раз выступил венгерский лидер Виктор Орбан. "Если мы интегрируем Украину в ЕС, мы интегрируем войну", – сказал он.