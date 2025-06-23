Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники РБК-Украина в Евросоюзе.

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Зеленский может обсудить с партнерами дальнейшие шаги для поддержки

Президент планирует визит в Брюссель, если позволит рабочий график. Точно не известно, посетит ли Зеленский саммит европейских партнеров.

Во время встречи члены Европейского Совета должны рассмотреть свои "привычные направления работы". Среди насущных проблем Европа видит и войну в Украине, поэтому готова участвовать в установлении мира.

Такие усилия имели место. Мы знаем, что эти усилия не воплотились во что-то конкретное. Мы знаем, что Россия отказывается сделать шаг в направлении к прекращению огня. Это не касается Украины, и важно, чтобы сигнал о поддержке, а также обсуждение этих усилий, включал поддержку со стороны США, как мы это называем, и чтобы цель достижения устойчивого мира получила поддержку,

– отметил собеседник издания.

На саммите планируют рассмотреть также вопрос поддержки Украины, в частности предоставление новой части финансовой и военной помощи. Среди прочего, Совет снова рассмотрит процесс вступления Украины в ЕС.

Члены Совета хотят поднять вопрос об инструментах, чтобы заставить Россию все же двигаться к реальным переговорам и завершению войны. Источник говорит, что этого можно достичь не только с помощью санкций, хотя 18 пакет ограничений для России готовится.

Мы ожидаем, что после обсуждения мы сможем утвердить его в Раде. Также есть вопрос продления действия действующих санкций, и мы надеемся, что это также будет решено после этого саммита Европейского Совета. Теперь, конечно, вы спросите, будут ли эти выводы утверждены 26 или 27 странами,

– сказал представитель ЕС.

Для хорошего результата саммита, его выводы должны утвердить все 27 стран. Но в Европейском Совете знают об устойчивой позиции Венгрии по Украине, поэтому ожидается, что положительные решения примут 26 лидеров.

Напомним, 23 июня Владимир Зеленский 23 июня прибыл в Лондон. Во время визита президент Украины должен встретиться с Королем Чарльзом III, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и спикерами парламента. среди тем, которые планируется обсудить, является усиление защиты Украины и давление на Россию.