Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Нікушора Дана, яку опублікувала Європейська комісія.

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Що румунський лідер заявив про переговори з Молдовою

Президент Румунії прокоментував переговори з Молдовою щодо вступу країни до Європейського союзу. За його словами, це відбудеться під час саміту "ЄС – Молдова" 4 липня у Кишиневі.

Переговори відкриють за кластером "Фундаментальні цінності".

До слова, 26 – 27 червня відбудеться саміт ЄС, під час нього лідери держав планують затвердити документ з "потужними меседжами" щодо прогресу України в перемовинах про вступ до ЄС.

На саміт Європейської ради також може прибути Володимир Зеленський.

Проти інтеграції України до ЄС укотре виступив угорський лідер Віктор Орбан. "Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну", – сказав він.