Зокрема, щодо готовності держави до відкриття перемовних кластерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо про документ щодо перемовин про вступ України до ЄС

На умовах анонімності високопосадовець ЄС, що обізнаний в процесах підготовки до Європейської ради, повідомив кореспондентці видання, що "потужний" документ щодо перспектив членства України в ЄС підпишуть усі члени Євросоюзу, окрім Угорщини.

Президент Європейської ради (Антоніу Кошта – 24 Канал) сподівається, що у висновки Європейської ради щодо перспектив вступу України до ЄС будуть закладені потужні меседжі підтримки для України, зокрема, щодо її готовності до відкриття перемовних кластерів,

– сказав європейський посадовець.

Він додав, що очевидно під документом стоятиме 26 підписів, а не 27. Посадовець зазначив, що згідно з правилами процедури розширення, які чинні в ЄС, будь-яке просування на шляху до вступу вимагає одноголосної підтримки державами-членами.

Проте, навіть не маючи підтримки з боку Угорщини, Україна може продовжувати перемовини про вступ на неформальному рівні. За словами співрозмовника видання, якщо буде "дуже потужний меседж 26 держав", це також дасть мандат продовжити роботу в неофіційному порядку.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що український президент Володимир Зеленський може взяти участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі. Під час саміту планується розглянути питання фінансової та військової допомоги Україні, процес вступу держави до ЄС, а також обговорити нові санкції проти Росії.