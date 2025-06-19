Операцию проводили в сотрудничестве с аргентинцами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Derecha Diario.

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Задержание российских шпионов в Аргентине

Секретариат государственной разведки Аргентины (SIDE) разоблачил российскую агентурную сеть. Они действовали через организацию La Compañía, которая связана с проектом "Лахта". Его в свое время финансировал Евгений Пригожин.

Целью группы было создание сети сторонников пророссийской политики и распространение дезинформации. Также они пытались влиять на общественные организации, фонды и неправительственные организации.

Как передает издание, фигурантами дела оказались двое граждан России – Лев Андриашвили и его жена Ирина Яковенко. Оба проживают в Аргентине.

Следствие связывает деятельность задержанных с проектом "Лахта", известный глобальными кампаниями дезинформации. Этот проект является комплексной операцией, нацеленной на аудиторию в США, странах ЕС и в Украине.

В SIDE подчеркнули, что такие действия нарушают суверенитет Аргентины и подвергают ее общество внешнему воздействию. Расследование продолжается.

Напомним, СБУ разоблачила шпионскую сеть венгерской военной разведки, которая действовала против Украины. Агенты собирали информацию о военных подразделениях на Закарпатье, изучали настроения местных жителей и вербовали информаторов для передачи данных венгерским спецслужбам.