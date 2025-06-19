Операцію проводили у співпраці з аргентинцями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Derecha Diario.

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Затримання російських шпигунів у Аргентині

Секретаріат державної розвідки Аргентини (SIDE) викрив російську агентурну мережу. Вони діяли через організацію La Compañía, яка пов'язана із проєктом "Лахта". Його у свій час фінансував Євгеній Пригожин.

Метою групи було створення мережі прихильників проросійської політики та поширення дезінформації. Також вони намагались впливати на громадські організації, фонди та неурядові організації.

Як передає видання, фігурантами справи виявились двоє громадян Росії – Лев Андріашвілі та його дружина Ірина Яковенко. Обидвоє мешкають в Аргентині.

Слідство пов'язує діяльність затриманих із проєктом "Лахта", що відомий глобальними кампаніями дезінформації. Цей проєкт є комплексною операцією, націленою на аудиторію у США, країнах ЄС та в Україні.

У SIDE підкреслили, що такі дії порушують суверенітет Аргентини та піддають її суспільство зовнішньому впливу. Розслідування триває.

Нагадаємо, СБУ викрила шпигунську мережу угорської воєнної розвідки, яка діяла проти України. Агенти збирали інформацію про військові підрозділи на Закарпатті, вивчали настрої місцевих жителів та вербували інформаторів для передачі даних угорським спецслужбам.