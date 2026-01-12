Про це вона сказала під час розмови в британському подкасті The Rest is Politics, передає 24 Канал.
Чому Молдові важко "виживати" самостійно?
В інтерв'ю президентка заявила, що "такій маленькій країні, як Молдова" стає дедалі важче існувати та протистояти Росії. Зокрема через кремлівську дезінформацію та спроби впливу на демократичні вибори. За її словами, країна з населенням близько 2,4 мільйона людей стала мішенню для гібридної війни Росії.
Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні й, звичайно, чинити опір Росії,
– сказала вона.
Тож Мая Санду зазначила, що проголосує за об'єднання з Румунією, якщо це питання буде винесено на референдум. Втім більшість населення не підтримує таку ініціативу очільниці держави. Громадяни віддають перевагу вступу Молдови до ЄС, що, як каже Санду, є "більш реалістичною метою".
Нагадаємо, з 1918 до 1940 року Молдова була частиною Румунії, коли її захопив СРСР. Та вже після румунської революції у 1989 році та проголошення незалежності Молдови у 1991 році ідея об'єднання з Румунією набула популярності.
Втім питання об'єднання у країнах сприймають досить по-різному. Одні бачать в об'єднанні можливість, а інші – загрозу.
Росія планує розколоти Молдову: що про це відомо?
Влітку, напередодні саміту Молдова – ЄС, Росія значною мірою посилила гібридні атаки проти Кишинева. Служба зовнішньої розвідки України повідомила про поширення фейкових відео для дискредитації президентки Маї Санду.
Також задля дипломатичного тиску Росія звинуватила двох молдован у шпигунстві, відмовивши у консульському доступі. Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло звинувачення як безпідставні та політично вмотивовані.
Також у СЗР повідомили, що напередодні саміту до Молдови прямувало близько 400 російських та білоруських спортсменів з військовим минулим під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу. Втім в'їзд 195 особам заборонили, ще 176 не допустили до рейсів.
Раніше повідомлялось, що у разі перемоги проросійських сил Кремль планує розгорнути 10 тисяч військових у Придністров’ї.