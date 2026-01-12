Про це вона сказала під час розмови в британському подкасті The Rest is Politics, передає 24 Канал.

Дивіться також Є дещо для України: політолог пояснив, чому важливо повернути Придністров'я під контроль Молдови

Чому Молдові важко "виживати" самостійно?

В інтерв'ю президентка заявила, що "такій маленькій країні, як Молдова" стає дедалі важче існувати та протистояти Росії. Зокрема через кремлівську дезінформацію та спроби впливу на демократичні вибори. За її словами, країна з населенням близько 2,4 мільйона людей стала мішенню для гібридної війни Росії.

Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні й, звичайно, чинити опір Росії,

– сказала вона.

Тож Мая Санду зазначила, що проголосує за об'єднання з Румунією, якщо це питання буде винесено на референдум. Втім більшість населення не підтримує таку ініціативу очільниці держави. Громадяни віддають перевагу вступу Молдови до ЄС, що, як каже Санду, є "більш реалістичною метою".

Нагадаємо, з 1918 до 1940 року Молдова була частиною Румунії, коли її захопив СРСР. Та вже після румунської революції у 1989 році та проголошення незалежності Молдови у 1991 році ідея об'єднання з Румунією набула популярності.

Втім питання об'єднання у країнах сприймають досить по-різному. Одні бачать в об'єднанні можливість, а інші – загрозу.

Росія планує розколоти Молдову: що про це відомо?