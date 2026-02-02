Арільд Гермстад відзначив Санду за захист демократичних інтересів Молдови. Про це повідомляє NewsMaker.

Чому Санду номінували на Нобелівську премію миру?

Арільд Гермстад – депутат парламенту Норвегії та лідер Партії зелених висунув президентку Молдови Маю Санду на Нобелівську премію миру 2026 року.

Він зазначив, що незважаючи на тиск з боку Росії, за президенства Санду Молдова змогла провести вільні та демократичні вибори, зміцнити верховенство закону і зберегти демократичний курс країни.

Санду перебуває на передовій у захисті демократії у Європі. Повторні спроби Росії дестабілізувати колишні радянські республіки входять до найсерйозніших загроз миру і стабільності в Європі. Мая Санду та Молдова борються від імені всіх нас,

– заявив Гермстад.

Депутат парламенту Норвегії зауважив, що захист демократичних інститутів від прихованого зовнішнього втручання є важливим чинником зміцнення миру й точно відповідає мандату Нобелівського комітету.

Гермстад заявив, що мирний та успішний опір Маї Санду втручанню, а також її зусилля зі зближення Молдови з Європейським Союзом та іншими європейськими демократіями – це праця заради нашого миру.

Яка ситуація у Молдові після парламентських виборів?