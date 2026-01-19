Копію листа отримали журналісти PBS News, передає 24 Канал.
Дивіться також "Настав час, і це буде зроблено": Трамп звинуватив Данію у бездіяльності щодо загрози Росії
Про що Трамп написав у листі?
У зверненні до прем'єра Норвегії Дональд Трамп зазначив, що відтепер він не обмежуватиметься думками про мир, оскільки Норвегія не присудила йому Нобелівську премію миру.
З огляду на те, що ваша країна (Норвегія – 24 Канал) вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив ПОНАД 8 воєн, я більше не відчуваю зобов'язання думати виключно про мир – хоча він завжди залишатиметься пріоритетом – але тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки,
– написав у листі президент США.
Крім того, Трамп наголосив, що Данія не зможе захистити Гренландію від Росії чи Китаю, а він нібито зробив для НАТО більше, ніж будь-хто. Також лідер Штатів поставив під сумнів "право власності" Данії на острів, мовляв, немає жодних письмових документів, які б це підтвердили.
Американський лідер наголосив, що світ не буде безпечним, якщо США не матимуть повного і тотального контролю над Гренландією.
За даними PBS News, копія листа була надіслана кільком європейським посольствам у Вашингтоні. Втім, у Білому домі поки не коментували та не підтверджували існування цього документа.
Які заяви щодо Гренландії нещодавно зробив Трамп?
18 січня президент США заявив, що Штати готові усунути російську загрозу в Гренландії. Також він звинуватив Данію у бездіяльності, оскільки вона не змогла зробити цього протягом 20 років.
Дональд Трамп запровадив тарифи проти країн, які не погодяться з анексією Гренландії, під час круглого столу в Білому домі. Мовиться про мита на продукти та товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.
Водночас американський лідер пообіцяв скасувати мита проти низки європейських країн, коли йому вдасться домовитися про купівлю Гренландії.