Копію листа отримали журналісти PBS News, передає 24 Канал.

Про що Трамп написав у листі?

У зверненні до прем'єра Норвегії Дональд Трамп зазначив, що відтепер він не обмежуватиметься думками про мир, оскільки Норвегія не присудила йому Нобелівську премію миру.

З огляду на те, що ваша країна (Норвегія – 24 Канал) вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив ПОНАД 8 воєн, я більше не відчуваю зобов'язання думати виключно про мир – хоча він завжди залишатиметься пріоритетом – але тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки,

– написав у листі президент США.

Крім того, Трамп наголосив, що Данія не зможе захистити Гренландію від Росії чи Китаю, а він нібито зробив для НАТО більше, ніж будь-хто. Також лідер Штатів поставив під сумнів "право власності" Данії на острів, мовляв, немає жодних письмових документів, які б це підтвердили.

Американський лідер наголосив, що світ не буде безпечним, якщо США не матимуть повного і тотального контролю над Гренландією.

За даними PBS News, копія листа була надіслана кільком європейським посольствам у Вашингтоні. Втім, у Білому домі поки не коментували та не підтверджували існування цього документа.

Які заяви щодо Гренландії нещодавно зробив Трамп?