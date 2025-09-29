В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу журналісти та аналітики з Молдови пояснили, чому результати парламентських виборів стали несподіванкою навіть для соціологів, а також, що означає цей результат і чого очікують жителі країни від чинної влади.

Що означає перемога партії Санду на виборах?

Президентка Молдови Мая Санду, засновниця партії "Дія та Солідарність", прокоментувала перемогу власної політсили на парламентських виборах. Відомо, що ця партія має проєвропейський курс і здобула більшість голосів виборців.

Молдавський народ висловився. Результати недільних виборів очевидні: молдавани єдині в нашому прагненні до миру, демократії та Європи – і в мужності захищати їх. Це не просто перемога однієї партії – це перемога Молдови. Європейський шлях – це наш шлях уперед,

– написала у своєму акаунті в соцмережі Х Мая Санду.

За офіційними результатами, за партію Маї Санду проголосували 50,20% виборців. За попередніми даними, депутати "Дії та Солідарності" отримають 51 зі 101 мандату і зможуть сформувати уряд самостійно. На другому місці із підтримкою 24,17% опинився проросійський "Патріотичний блок".

Президент України Володимир Зеленський привітав населення Молдови з проєвропейським вибором.

"В Молдові сьогодні є проєвропейський результат. І вони молодці, і президентка Мая молодець, тому що ризиків дуже багато було. Ризики залишаються, але точно важливо, що населення показало, куди вони хочуть, як вони бачать своє майбутнє", – сказав український лідер.

Як на цю перемогу реагують у Молдові?

Журналіст Agora.md Лоренцію Плешка наголошує: партія "Дії та солідарності" отримала значно більше голосів, ніж прогнозували опитування. Причина – не стільки в емоційній прихильності виборців до влади, скільки у свідомому відторгненні скомпрометованих, корумпованих та популістських альтернатив.

Окремо йдеться про політиків старої системи в Патріотичному блоці – колишнього президента-комуніста Володимира Вороніна та експрем'єра Василе Тарлєва. А також про блок "Альтернатива", який об'єднав проросійського Марка Ткачука та підтриманого Плахотнюком колишнього прем'єра Іона Кіку,

– пояснює він.

За словами Плешки, багато виборців зробили свідомий вибір на користь найбезпечнішого проєвропейського варіанту – щоб зберегти стабільність та продовжити європейський курс країни. Високий результат партії Санду забезпечили кілька ключових факторів: консолідація міської підтримки в Кишиневі, прорив у традиційно проросійських округах на півночі та активна мобілізація діаспори.

"Послання результатів виборів у неділю є чітким і однозначним: проросійські наративи та структури пропаганди й корупції більше не здатні домінувати на політичній сцені Молдови", – сказав журналіст.

Аналітик із зовнішньої політики телеканалу TVR Moldova Міхай Ісак додає: результати голосування свідчать, що панівна партія тепер повинна прискорити реформи, аби зміцнити свої позиції та відповісти на очікування суспільства.

Водночас підсумки виборів підкреслюють, що Росія не відмовиться від своїх амбіцій у Молдові, й надалі розглядаючи країну як частину своєї геополітичної сфери впливу. У цьому контексті придністровське питання має стати пріоритетом на політичному порядку денному, особливо з огляду на просування Молдови шляхом європейської інтеграції. Ця динаміка робить найближчі місяці вирішальними для пошуку балансу між реформами, стійкістю та зовнішнім тиском на східному фланзі Європейського Союзу,

– сказав він.

Як Росія намагалася вплинути на парламентські вибори у Молдові?