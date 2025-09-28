Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Доріна Речана та МЗС Молдови.

Дивіться також Вибори в Молдові – 2025: які шанси в Санду втримати владу і чому це так важливо Україні та Європі

Чому в Молдові не працюють 4000 сайтів?

Прем'єр-міністр країни заявив, що 27 і 28 вересня кілька разів атакували інфраструктуру, пов'язану з виборами, – сайт центральної виборчої комісії CEC.md і кількох виборчих дільниць за кордоном. Це не вплинуло на процес, адже атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу.

Але Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) заблокувала платформу host.md через масштабну кібератаку. Тож близько 4000 вебсайтів не працюють.

"Атаки організовано одночасно з метою перевантаження мережі STISC, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру", – написав Дорін Речан.

Є попередження про хибні мінування

Міністерство закордонних справ Республіки Молдова заявило, що проблеми є і на закордонних дільницях.

Попередження про бомби почалися саме так, як попереджала влада, що це станеться в рамках втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова. Випадки зафіксовані в Брюсселі (Бельгія), Римі, Генуї (Італія), Бухаресті (Румунія), Ешвіллі (США) та Аліканте (Іспанія),

– мовиться там.

У відомстві запевнили, що державні інституції були готові до такого сценарію і є чіткі процедури. Також Молдова співпрацює з партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не постраждав.

"Просимо всіх громадян дослухатися до рекомендацій влади, офіційної інформації і продовжувати чесне голосування. Камери спостереження за виборчими процесами, розміщені у виборчих дільницях, функціонують і стежать за виборчими інструментами, щоб вони залишалися неушкодженими до відновлення виборчих процесів", – ідеться в дописі.

Зверніть увагу! Журналісти RFI писали: під час кібератаки зловмисники намагалися впровадити шкідливий код у бази даних, щоб заразити комп'ютери на виборчих дільницях шкідливими програмами. А напередодні уряд попередив про кілька можливих сценаріїв втручання у вибори. Це кібератаки, хибні попередження про мінування та маніпуляції в інфопросторі.

Які докази того, що Росія втручається у вибори в Молдові?