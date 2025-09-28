Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дорина Речана и МИД Молдовы.

Почему в Молдове не работают 4000 сайтов?

Премьер-министр страны заявил, что 27 и 28 сентября несколько раз атаковали инфраструктуру, связанную с выборами, – сайт центральной избирательной комиссии CEC.md и нескольких избирательных участков за рубежом. Это не повлияло на процесс, ведь атаки были обнаружены и нейтрализованы в режиме реального времени.

Но Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) заблокировала платформу host.md из-за масштабной кибератаки. Поэтому около 4000 веб-сайтов не работают.

"Атаки организованы одновременно с целью перегрузки сети STISC, которая обслуживает ЦИК и другую избирательную инфраструктуру", – написал Дорин Речан.

Есть предупреждение о ложных минированиях

Министерство иностранных дел Республики Молдова заявило, что проблемы есть и на зарубежных участках.

Предупреждения о бомбах начались именно так, как предупреждали власти, что это произойдет в рамках вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Республике Молдова. Случаи зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания),

– говорится там.

В ведомстве заверили, что государственные институты были готовы к такому сценарию и есть четкие процедуры. Также Молдова сотрудничает с партнерами из других государств, чтобы избирательный процесс не пострадал.

"Просим всех граждан прислушиваться к рекомендациям властей, официальной информации и продолжать честное голосование. Камеры наблюдения за избирательными процессами, размещенные в избирательных участках, функционируют и следят за избирательными инструментами, чтобы они оставались невредимыми до восстановления избирательных процессов", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Журналисты RFI писали: во время кибератаки злоумышленники пытались внедрить вредоносный код в базы данных, чтобы заразить компьютеры на избирательных участках вредоносными программами. А накануне правительство предупредило о нескольких возможных сценариях вмешательства в выборы. Это кибератаки, ложные предупреждения о минировании и манипуляции в инфопространстве.

