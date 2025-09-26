Как оказалось, они обещали 1000 долларов за голос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Леова, лидера проевропейской партии "Лига городов и коммун" Александру Бужоряна.

Смотрите также У меня плохие новости из Молдовы

Что известно о попытках сфальсифицировать выборы в Молдове?

Бужорян рассказал о сложной схеме коррумпирования избирателей.

Оказывается, людей из разных регионов заставляли снимать короткие видеозаявления, в которых они обязывались голосовать за определенную партию.

Те, кто сделал эти видео, или получали деньги за голосование, или собираются получить их после выборов в это воскресенье (28 сентября – 24 Канал). Суммы достигают 1000 долларов за голос!

– рассказал политик.

Так россияне пытаются сфальсифицировать результаты парламентских выборов в Молдове.

Выборы в Молдове: последние новости

В ISW отмечают, что Россия может планировать протесты после выборов в Молдове. Цель – отстранить от должности президента Майю Санду.

На днях Санду также предупредила, что Россия хочет контролировать Молдову, влияя на парламентские выборы. Кремль планирует превратить страну в плацдарм для атаки на Одесскую область.