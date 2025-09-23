Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский российский Интерфакс.
Что говорят в России об "оккупации Молдовы" со стороны НАТО и ЕС?
В российском СВР заявили, что Брюссель якобы намерен удерживать Молдову на антироссийском направлении, в том числе с помощью "ввода войск стран НАТО и фактической оккупации".
В Москве нафантазировали, что на сегодня якобы осуществляется "концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ". Более того, оккупанты придумали "натовский десант", который якобы должен отправиться в Одесскую область Украины для запугивания Приднестровья.
Так, оккупанты утверждают, что "первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу".
Кроме того, российская Служба внешней разведки, в Молдове, где еще не прошли парламентские выборы, уже якобы заранее будут "грубые фальсификации итогов голосования", которые якобы готовит Брюссель и Кишинев. После этого, как врут в Москве, это "заставит отчаявшихся молдавских граждан,, выйти на улицы для защиты своих прав".
Далее, по сообщению ведомства, президент Молдовы Майя Санду якобы собирается обратиться с просьбой о введении вооруженных сил европейских стран. По отчету российской СВР, "такой сценарий неоднократно отрабатывался во время учений НАТО в Румынии".
Кроме того, отмечается в заявлении, "если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства", то "вести войска предполагается несколько позже".
В то же время красноречивый вид в отчете СВР России имеет пункт о "создании предпосылок" из-за якобы организации провокаций против Приднестровья и российских войск в регионе. Как срок рассматривают период выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября – мол, все по календарю.
Всю эту историю в российской внешней разведке аргументировали "намерениями европейских стран продемонстрировать свою смелость и решительность на фоне буксировки планов разместить войска "коалиции желающих" в Украине".
Обратите внимание! Россия всеми силами пытается повлиять на молдаван, чтобы страна не пошла по пути развития в евроатлантическом направлении, а осталась в орбите Москвы. Подробнее о том, какие методы и влияния используют россияне, чтобы их силы победили на парламентских выборах в Молдове – читайте в материале.
Уже звучали предупреждения о возможном вмешательстве России в выборы в Молдове
Президент Молдовы Майя Санду 22 сентября обратилась к гражданам и отметила, что Россия может использовать Молдову для вторжения в Одесскую область и пытается повлиять на парламентские выборы через подкуп голосов и дезинформацию. Политик призвала граждан защитить страну честным голосом.
До этого Майя Санду предупреждала, что Россию, чтобы повлиять на выборы в стране, начала использовать священников и сеть ботов для дезинформации. По словам молдавского президента, Кремль стремится "захватить Молдову через избирательный ящик".
Напомним, что парламентские выборы в Молдове запланированы на воскресенье, 28 сентября 2025 года. Это голосование определит, победит ли проевропейская партия Санду "Действие и Солидарность" или пророссийские силы.