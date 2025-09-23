Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский российский Интерфакс.

Что говорят в России об "оккупации Молдовы" со стороны НАТО и ЕС?

В российском СВР заявили, что Брюссель якобы намерен удерживать Молдову на антироссийском направлении, в том числе с помощью "ввода войск стран НАТО и фактической оккупации".

В Москве нафантазировали, что на сегодня якобы осуществляется "концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ". Более того, оккупанты придумали "натовский десант", который якобы должен отправиться в Одесскую область Украины для запугивания Приднестровья.

Так, оккупанты утверждают, что "первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу".

Кроме того, российская Служба внешней разведки, в Молдове, где еще не прошли парламентские выборы, уже якобы заранее будут "грубые фальсификации итогов голосования", которые якобы готовит Брюссель и Кишинев. После этого, как врут в Москве, это "заставит отчаявшихся молдавских граждан,, выйти на улицы для защиты своих прав".

Далее, по сообщению ведомства, президент Молдовы Майя Санду якобы собирается обратиться с просьбой о введении вооруженных сил европейских стран. По отчету российской СВР, "такой сценарий неоднократно отрабатывался во время учений НАТО в Румынии".

Кроме того, отмечается в заявлении, "если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства", то "вести войска предполагается несколько позже".

В то же время красноречивый вид в отчете СВР России имеет пункт о "создании предпосылок" из-за якобы организации провокаций против Приднестровья и российских войск в регионе. Как срок рассматривают период выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября – мол, все по календарю.

Всю эту историю в российской внешней разведке аргументировали "намерениями европейских стран продемонстрировать свою смелость и решительность на фоне буксировки планов разместить войска "коалиции желающих" в Украине".

Уже звучали предупреждения о возможном вмешательстве России в выборы в Молдове