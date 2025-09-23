Майя Санду, президент Республики Молдова, в публичном обращении 22 сентября предупредила, что Россия пытается повлиять на парламентские выборы, которые состоятся 28 сентября рассказывает 24 Канал.

Что Майя Санду говорит об угрозе?

По словам молдавского лидера, Россия пытается повлиять на парламентские выборы через подкуп голосов, кампании дезинформации и насильственные провокации.

Европейские фонды будут остановлены, Молдова может стать плацдармом для проникновения в регион Одессы, а Приднестровский регион будет дестабилизирован,

– предупреждает она об опасности, если Москва получит контроль над страной.

Майя Санду заявила, что суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее Молдовы находятся под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны. Людей ежедневно отравляют десятками лживых сообщений, а сотни лиц получают деньги, чтобы провоцировать беспорядки, насилие и запугивать людей.

Я обращаюсь ко всем гражданам: не допустим сдачи страны чужим интересам,

– говорит Санду.

По ее словам, если Россия установит контроль над Молдовой, последствия будут непосредственными и опасными как для самой страны, так и для всего региона. Молдавский лидер обвинила Москву в том, что она действует через внутренних сообщников – "людей, которые продают свою страну за деньги" и стремятся сохранить коррумпированную систему правосудия.

Президент Молдовы призвала граждан защитить страну честным голосом.

Россия пытается получить контроль над Молдовой: что известно?