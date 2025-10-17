Президент Молдовы совместно с коллегами партии "Действие и солидарность" согласовала кандидатуру бизнесмена, который 20 лет прожил в Украине на должность премьер-министра Молдовы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

Почему решили назначить нового премьер-министра?

После победы правящей партии "Действие и солидарность" на выборах, тогдашний премьер-министр Молдовы Дорин Речан отказался в очередной раз возглавить правительство.

По словам молдавского президента они собрались вместе с несколькими коллегами и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьер-министра.

И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация,

– добавила она.

Президент Молдовы отметила, что в регионе сейчас очень нестабильная обстановка, в частности война на границе, поэтому новый глава правительства должен грамотно стабилизировать экономику и привлекать инвестиции иностранных инвесторов.

Почему выбрали именно Александра Мунтяна?

По словам Санду, кандидатура украинского бизнесмена для Молдовы является наиболее подходящей. Президент призналась, что следила за карьерным путем Мунтяна еще с 90-х и считает его человеком "с большим управленческим и жизненным опытом". А его ценности совпадают с командными.

Мы проанализировали несколько кандидатур, и я связалась с ним. Через некоторое время нам удалось получить его согласие,

– рассказывает Санду.

Председатель парламента и лидер правящей партии "Действие и солидарность" сообщил о выдвижении кандидатуры Александра Мунтяна.

Однако перед официальной процедурой назначения, парламент должен провести учредительное заседание, сформировать комиссии и фракции. Уже после этого президент проведет обсуждение с фракциями и сможет выдвинуть кандидата на должность главы правительства. В то же время Мунтян, должен представить свою программу и состав Кабмина для получения вотума доверия.

Кто такой Александр Мунтян?

61-летний Александр Мунтян – бизнесмен, что уже 20 лет проживает в Украине. Имеет два магистерских образования – по управлению экономической политикой из Колумбийского университета в Нью-Йорке и по физике из Московского государственного университета.

После обучения Мунтян работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы, а затем - в Техническом университете Молдовы где был лектором, а затем заместителем декана Международного факультета.

В Молдове стал одним из основателей Американской торговой палаты, возглавлял Французский альянс и был сопредседателем Делового консультативного совета по Юго-Восточной Европе и Евразии.

После создания Нацбанка Молдовы возглавил валютный отдел, а позже работал во Всемирном банке в Вашингтоне.

В Украине Александр Мунтян с 2007 года. За это время успел возглавить департамент прямых инвестиций компании Dragon Capital и в 2016 году основать инвестиционную компанию 4i Capital Partners, которая работает в Восточной Европе.

Также он был членом и председателем Совета патронов Печерской международной школы в Киеве.

