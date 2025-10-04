Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Maker.
Что известно об интриге в парламенте Молдовы
Центризбирком установил, что партия "Демократия дома" нарушила Избирательный кодекс, вела скоординированную кампанию TikTok и не указала расходы на продвижение в соцсетях. Поэтому есть все основания для аннулирования ее результатов на парламентских выборах.
Поскольку голосование уже состоялось, решить судьбу партии должен Конституционный суд.
Также обжаловать в Апелляционной палате можно и решение ЦИК о лишении государственного финансирования партии на год.
Жалобы на партию "Демократию дома" подали правящая PAS и Национальный инспекторат расследований. Они утверждали, что партия использовала сеть фейковых аккаунтов в TikTok и других соцсетях, которые активно распространяли ее материалы и набрали миллионы просмотров.
Кроме этого, партия Санду обратила внимание на видеоролик с участием румынского политика Джордже Симиона, которому запрещен въезд в Молдову. В нем политик призвал голосовать за партию на парламентских выборах. "Демократия дома" все обвинения отвергает.
Что известно о результатах выборов в Молдове?
На парламентских выборах 28 сентября в Молдове победила правящая партия PAS, набрав 50,2% голосов. На втором месте – пророссийский Патриотический блок социалистов, коммунистов и партии "Будущее Молдовы" с результатом 24,17%. Также процентный порог прошли блок "Альтернатива", "Наша партия" и "Демократия дома", которая набрала 5,62%.
После поражения оппозиция организовала 29 сентября митинг в Кишиневе. На нем присутствовали примерно 1000 человек.
Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала заявил, что молдову ждут непростые времена. Он отметил, что Россия дальше будет пытаться повлиять на ситуацию в Молдове. Проевропейское большинство в парламенте неустойчивое, поэтому говорить о победе соответствующих сил пока рано.