Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на News Maker.

Смотрите также Настоящая пощечина в сторону России: как эксперты оценивают результаты парламентских выборов в Молдове

Что известно об интриге в парламенте Молдовы

Центризбирком установил, что партия "Демократия дома" нарушила Избирательный кодекс, вела скоординированную кампанию TikTok и не указала расходы на продвижение в соцсетях. Поэтому есть все основания для аннулирования ее результатов на парламентских выборах.

Поскольку голосование уже состоялось, решить судьбу партии должен Конституционный суд.

Также обжаловать в Апелляционной палате можно и решение ЦИК о лишении государственного финансирования партии на год.

Жалобы на партию "Демократию дома" подали правящая PAS и Национальный инспекторат расследований. Они утверждали, что партия использовала сеть фейковых аккаунтов в TikTok и других соцсетях, которые активно распространяли ее материалы и набрали миллионы просмотров.

Кроме этого, партия Санду обратила внимание на видеоролик с участием румынского политика Джордже Симиона, которому запрещен въезд в Молдову. В нем политик призвал голосовать за партию на парламентских выборах. "Демократия дома" все обвинения отвергает.

Что известно о результатах выборов в Молдове?