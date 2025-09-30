Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, как Россия может отреагировать на продолжение Молдовой проевропейского курса. Также он спрогнозировал, какие последствия будут иметь протесты в стране.

Рейтерович заметил, что рано говорит о том, что Россия после поражения ее политических сил на выборах откажется от попыток повлиять на ситуацию в Молдове. Страна-агрессор может организовать акции протеста, попытаться расшатывать ситуацию внутри страны. Она имеет соответствующие возможности и ресурсы.

Проевропейское монобольшинство, которое сложилось в парламенте после выборов, довольно шаткое. Понятно, что пару голосов в одну или в другую сторону, и ситуация может измениться. Поэтому еще рано ставить точку и говорить об окончательной победе ориентированных на Европу сил,

– пояснил политолог.

Также, по его мнению, нельзя исключать, возможность организации перевыборов, досрочных выборов и других инцидентов.

Очевидно, как отметил он, только одно – Россия от Молдовы не отцепится, поскольку там есть анклав – непризнанное Приднестровье. Россияне через него будут пытаться влиять на страну. И по результатам парламентских выборов этот анклав никуда не делся.

Поэтому Санду не нужно слишком долго почивать на лаврах. Она снова выиграла только битву, но не выиграла войну. Ей нужно еще многое сделать, в частности, поменять формат взаимоотношений с этим анклавом и вообще решить проблему с ним. Если Санду сможет это сделать, тогда будет одна история, а если нет – возникнут определенные проблемы,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Относительно протестов пророссийских сил, то, по его мнению, им будет трудно расшатать ситуацию в Кишиневе, ведь в столице Молодове преобладает настроенное проевропейски население.

Вопрос в том, с какой целью проводятся эти протесты. Провозгласить, что выборы были сфальсифицированы? Однако это не так, потому что на них присутствовали наблюдатели от разных европейских стран, которые следили за тем, как происходило голосование. Поэтому к избирательному процессу нет вопросов,

– считает он.

Однако здесь, по мнению политолога, не важна причина, а важно просто что-то устроить. Если в Кишиневе протесты, вероятно, провалятся, то под вопросом, как будут разворачиваться события, в частности, в Гагаузии.

Политолог добавил, что властям Молдовы надо жестко реагировать на проявления активности пророссийских политических сил.

