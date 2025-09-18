Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины. Там объяснили такие изменения в непризнанном регионе.

О чем свидетельствуют данные разведки?

Во время январского газового кризиса Россия не приняла никаких весомых мер. В СВР сообщают о росте зависимости региона от торговли с Европейским Союзом, что усилило поддержку идеи реинтеграции с Молдовой.

Как свидетельствует опрос, проведенный осенью 2024 года, 45 % жителей Приднестровья выступили за объединение с Молдовой, тогда как 38 % были против. Такую ситуацию усугубил провал Москвы в обеспечении энергоснабжения.

Напоминают, что помощь от "Газпрома" поступила только через месяц, в то время, как Кишинев быстро предоставил 3 миллиона кубометров газа, а ЕС выделил 30 миллионов евро, за что поблагодарил даже так называемый лидер Красносельский.

Сегодня 77% экспорта Приднестровья направляется в страны ЕС, тогда как торговля с Россией фактически обвалилась. Влияние кремлевской пропаганды также пошатнулось: за транзит газа через территорию Молдовы Тирасполь был вынужден пойти на уступки – освободить политических заключенных, демонтировать блокпосты и позволить трансляцию национального телеканала Moldova1,

