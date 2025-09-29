Утром Владимир Зеленский провел разговор с президентом Молдовы и поздравил ее с победой. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на открытии Варшавского форума по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Что сказал Зеленский о выборах в Молдове?
Глава государства отметил, что Москва потратила много денег для прихода к власти пророссийских сил. Однако усилия Кремля дестабилизировать страну закончились неудачей.
Зеленский подчеркнул, что на выборах в Молдове идея Европы и нормального национального развития.
"Подрывная деятельность России не будет распространяться дальше в Европу", – подчеркнул политик.
Отдельно он отметил роль Польши в экстрадиции в Молдову бывшего олигарха Влада Плахотнюка. Он, по словам президента, держал весь регион в тени грязных схем.
Зеленский отметил, что этот акт справедливости имеет значение для всей Европы, ведь тот, кто работает против своей нации и становится на сторону России, должен за это ответить. Украинский лидер вспомнил за Грузию, в которой царит российский олигарх Бидзина Иванишвили. По мнению политика, сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Он предположил, что однажды Тбилиси вернется к европейцам.
Что известно о выборах в Молдове?
- 28 сентября в Молдове были задержаны трое мужчин, которые готовили беспорядки после парламентских выборов, двое из них являются сотрудниками силовых структур Приднестровья. Во время обысков у задержанных обнаружили пиротехнические и воспламеняющиеся предметы.
- Ранее Зеленский предупреждал, что в случае победы пророссийских сил на парламентских выборах в Молдове риск для Украины из Приднестровья возрастет.
- Враг проводил активную информационную кампанию в Молдове перед выборами. Среди основных нарративов – нелегитимность европейского выбора страны, нагнетание страха перед интеграцией в НАТО/ЕС и создание образа Украины как угрозы.