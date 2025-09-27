Свое предостережение по этому поводу украинский президент озвучил во время брифинга с журналистами в субботу, 27 сентября, сообщает 24 Канал.
О чем предупредил Зеленский?
В случае победы пророссийских сил на предстоящих выборах, по мнению президента, будут "риски для всех". В частности, будет угроза для Украины со стороны так называемого Приднестровья. Ранее с этой территории уже были некоторые провокации.
Владимир Зеленский рассказал, что еще в начале полномасштабной войны России против Украины в 2022 году с территории Приднестровья было "несколько выстрелов", но, как говорит президент, тогда "они получили хорошее предупреждение".
Если политика Молдовы изменится и станет пророссийской, тогда эти люди которые тихие могут быть громкими, потому что несколько тысяч российских военных там есть,
– сказал он.
Что известно о возможной угрозе?
Молдова обвинила Россию в кибератаке на Центральную избирательную комиссию перед парламентскими выборами в стране. Это часть гибридной кампании России против Молдовы, спланированной еще несколько месяцев назад.
Ранее президент Молдовы предупредила граждан, что Россия пытается получить контроль над страной. По ее мнению, Москва даже может превратить страну в плацдарм для атаки на Одесскую область Украины.
Еще летом премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявлял, что Россия хочет разместить вблизи границы с Украиной, в оккупированном Приднестровье, 10 тысяч военных. Это может стать рычагом влияния и давления на Киев.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала сообщал, что у России нет ресурсов и возможностей, чтобы наступать на Одессу. Поэтому версия с ее захватом скорее всего чисто гипотетическая.