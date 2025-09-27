Свое предостережение по этому поводу украинский президент озвучил во время брифинга с журналистами в субботу, 27 сентября, сообщает 24 Канал.

О чем предупредил Зеленский?

В случае победы пророссийских сил на предстоящих выборах, по мнению президента, будут "риски для всех". В частности, будет угроза для Украины со стороны так называемого Приднестровья. Ранее с этой территории уже были некоторые провокации.

Владимир Зеленский рассказал, что еще в начале полномасштабной войны России против Украины в 2022 году с территории Приднестровья было "несколько выстрелов", но, как говорит президент, тогда "они получили хорошее предупреждение".

Если политика Молдовы изменится и станет пророссийской, тогда эти люди которые тихие могут быть громкими, потому что несколько тысяч российских военных там есть,

– сказал он.

Что известно о возможной угрозе?