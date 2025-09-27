Своє застереження з цього приводу український президент озвучив під час брифінгу з журналістами у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також ЄС постав перед вибором: чи залишиться Україна позаду через успіх Молдови та зраду Орбана
Про що попередив Зеленський?
У разі перемоги проросійських сил на майбутніх виборах, на думку президента, будуть "ризики для всіх". Зокрема, буде загроза для України з боку так званого Придністров'я. Раніше з цієї території вже були деякі провокації.
Володимир Зеленський розповів, що ще на початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році з території Придністров'я було "кілька пострілів", але, як каже президент, тоді "вони отримали хороше попередження".
Якщо політика Молдови зміниться і стане проросійською, тоді ці люди які тихі можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є,
– сказав він.
Що відомо про можливу загрозу?
Молдова звинуватила Росію у кібератаці на Центральну виборчу комісію перед парламентськими виборами в країні. Це частина гібридної кампанії Росії проти Молдови, спланованої ще декілька місяців тому.
Раніше президентка Молдови попередила громадян, що Росія намагається отримати контроль над країною. На її думку, Москва навіть може перетворити країну на плацдарм для атаки на Одеську область України.
Ще влітку прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявляв, що Росія хоче розмістити поблизу кордону з Україною, в окупованому Придністров’ї, 10 тисяч військових. Це може стати важелем впливу та тиску на Київ.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу повідомляв, що у Росії немає ресурсів та можливостей, аби наступати на Одесу. Тому версія з її захопленням радше за все суто гіпотетична.