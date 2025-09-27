Своє застереження з цього приводу український президент озвучив під час брифінгу з журналістами у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також ЄС постав перед вибором: чи залишиться Україна позаду через успіх Молдови та зраду Орбана

Про що попередив Зеленський?

У разі перемоги проросійських сил на майбутніх виборах, на думку президента, будуть "ризики для всіх". Зокрема, буде загроза для України з боку так званого Придністров'я. Раніше з цієї території вже були деякі провокації.

Володимир Зеленський розповів, що ще на початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році з території Придністров'я було "кілька пострілів", але, як каже президент, тоді "вони отримали хороше попередження".

Якщо політика Молдови зміниться і стане проросійською, тоді ці люди які тихі можуть бути гучними, бо кілька тисяч російських військових там є,
– сказав він.

Що відомо про можливу загрозу?

  • Молдова звинуватила Росію у кібератаці на Центральну виборчу комісію перед парламентськими виборами в країні. Це частина гібридної кампанії Росії проти Молдови, спланованої ще декілька місяців тому.

  • Раніше президентка Молдови попередила громадян, що Росія намагається отримати контроль над країною. На її думку, Москва навіть може перетворити країну на плацдарм для атаки на Одеську область України.

  • Ще влітку прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявляв, що Росія хоче розмістити поблизу кордону з Україною, в окупованому Придністров’ї, 10 тисяч військових. Це може стати важелем впливу та тиску на Київ.

  • Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу повідомляв, що у Росії немає ресурсів та можливостей, аби наступати на Одесу. Тому версія з її захопленням радше за все суто гіпотетична.