Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра та міністра цифрових технологій Молдови Дойни Ністор в інтерв’ю Politico.
Що відомо про російську хакерську атаку на Молдову?
Ністор розповіла, що російські хакери захопили Wi-Fi-маршрутизатори та намагалися перевантажити сервери ЦВК Молдови.
"Ця вразливість була виявлена і наразі усунена", – сказала міністерка.
Вона зауважила, що ця кібератака – частина гібридної кампанії Росії проти Молдови, спланованої ще декілька місяців тому.
Ністор наголосила, що так росіяни намагаються дестабілізувати демократію Молдови, а також додала, що її країна разом з Україною протистоїть "одному із найсучасніших гібридних загроз нашого часу".
Водночас радник президентки Санду з питань нацбезпеки зауважив, що масштаби втручання Росії у справи Молдови значно більші, ніж це було у 2024 році.
Ми спостерігаємо безпрецедентні зусилля: більше грошей на купівлю голосів, більше дезінформації на основі штучного інтелекту, поширюваної мережами тролів, і більше ресурсів, виділених на організацію вуличного насильства. Росія робить все можливе, щоб вплинути на результати цих виборів,
— сказав він Politico.
Як Росія намагається сфальсифікувати вибори у Молдові?
Хакери зламали облікові записи проросійських партій у Молдові, які діють під прямим підпорядкуванням спецслужб Росії.
Завдяки цьому, вдалося дізнатися про складну схему корумпування виборців. Людей змушували знімати відео, в яких вони зобов'язувалися голосувати за певну партію. Росія обіцяла за це 1000 доларів.
Зазначається, що хтось вже отримав гроші, а комусь вони надійдуть після голосування 28 вересня.