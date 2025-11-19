Молдова викликала посла Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

Що відомо про проліт російського дрона через простір Молдови?

Вночі 19 листопада російський дрон вторгнувся у повітряний простір Молдови, але "не був зафіксований системами моніторингу повітряного простору через низьку висоту польоту", – уточнили у міноборони країни.

"Після обміну інформацією з партнерами з України та Румунії було підтверджено, що національний повітряний простір було перетнуто дроном. Таким чином, літальний апарат перетнув повітряний простір Республіки Молдова в проміжку між 03:22 та 03:35, прямуючи від населеного пункту Лісова (Україна) у бік населеного пункту Сеїць (район Штефан-Воде), на висоті близько 100 метрів", – уточнили у відомстві.

МЗС Молдови заявило, що викличе посла Росії в Молдові Олега Озерова, щоб передати рішучий протест внаслідок інциденту.

"Міністерство закордонних справ повторно закликає Російську Федерацію утриматися від будь-яких дій, які ставлять під загрозу безпеку Республіки Молдова, і суворо дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності нашої країни", – наголосили у відомстві.

