Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Як 19 листопада відпрацювала ППО?

Із вечора 18 листопада до ранку російські окупанти застосовували проти України ударні БпЛА, ракети повітряного та наземного базування. Захисники неба здійснили супровід 524 засобів:

476 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, аеродрому Гвардійське. Серед усіх дронів було близько 300 "Шахедів";

40 крилатих ракет Х-101 запускали з Вологодська;

7 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;

балістичної ракети "Іскандер-М" з Ростовської області.

Сили протиповітряної оборони знищили та знешкодили 483 повітряні цілі. Серед них – 442 ворожих "Шахедів", "Гербер" та безпілотників інших типів, а також 34 крилаті ракети Х-101 і 7 крилатих ракет "Калібр".

Основний напрямок удару ворог був на Львівщину, Тернопільщину та Харківщину. Лише на Заході України військові ПвК "Захід" успішно знищили 64 ворожі цілі з 80 – це 38 крилатих ракет та 26 безпілотників.

Наразі зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях,

– кажуть у Повітряних Силах.



ППО знищила ворожі ракети і дрони / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Де атакував ворог 19 листопада?