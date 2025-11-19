Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как 19 ноября отработала ПВО?

С вечера 18 ноября до утра российские оккупанты применяли против Украины ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба осуществили сопровождение 524 средств:

476 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская, аэродрома Гвардейское. Среди всех дронов было около 300 "Шахедов";

40 крылатых ракет Х-101 запускали из Вологодска;

7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;

баллистической ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили и обезвредили 483 воздушные цели. Среди них – 442 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов, а также 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".

Основное направление удара враг был на Львовскую, Тернопольскую и Харьковскую области. Только на Западе Украины военные ПвК "Запад" успешно уничтожили 64 вражеские цели из 80 – это 38 крылатых ракет и 26 беспилотников.

Сейчас зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях,

– говорят в Воздушных Силах.



ПВО уничтожила вражеские ракеты и дроны / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Где атаковал враг 19 ноября?