Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Смотрите также Нет слов, лишь боль: очевидцы атаки на Тернополь рассказали об ударе
Как 19 ноября отработала ПВО?
С вечера 18 ноября до утра российские оккупанты применяли против Украины ударные БпЛА, ракеты воздушного и наземного базирования. Защитники неба осуществили сопровождение 524 средств:
- 476 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская, аэродрома Гвардейское. Среди всех дронов было около 300 "Шахедов";
- 40 крылатых ракет Х-101 запускали из Вологодска;
- 7 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
- баллистической ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.
Силы противовоздушной обороны уничтожили и обезвредили 483 воздушные цели. Среди них – 442 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов, а также 34 крылатые ракеты Х-101 и 7 крылатых ракет "Калибр".
Основное направление удара враг был на Львовскую, Тернопольскую и Харьковскую области. Только на Западе Украины военные ПвК "Запад" успешно уничтожили 64 вражеские цели из 80 – это 38 крылатых ракет и 26 беспилотников.
Сейчас зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях,
– говорят в Воздушных Силах.
ПВО уничтожила вражеские ракеты и дроны / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Где атаковал враг 19 ноября?
Рано утром 19 ноября российская армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, повредив жилые дома и другую инфраструктуру. Погибли люди, а еще десятки жителей получили ранения.
У Харькове ночью прогремели 17 взрывов. По меньшей мере 36 человек, включая детей, пострадали из-за атаки. Многоэтажки, медицинские учреждения, школа, гражданские предприятия, транспорт были повреждены.
Под массированной атакой был Львов. В городе произошли пожары. После атаки наблюдаются перебои со светом и изменения движения транспорта.