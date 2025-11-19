Корреспондентка 24 Канала пообщалась с очевидцами и пострадавшими в результате жуткой атаки.
Что говорят очевидцы об атаке на Тернополь и последствиях?
Среди пострадавших в Тернополе есть 12 детей. Всего ранения получили по меньшей мере 37 жителей – по официальным данным от полиции. Жительница Тернополя рассказала, что среди погибших – мать и дочь, у которой есть двое несовершеннолетних детей. Девочки получили травмы, одной из пострадавших врачи делают операцию.
В Тернополе ликвидируют последствия атаки / Фото ГСЧС Украины
Госпитализированные есть в домах, которые расположены в сотнях метров от разрушенного. Некоторым оказали помощь на месте, других доставили в больницу. В медучреждениях – многочисленные пострадавшие.
Один из жителей дома, который чудом спасся, отметил, что в отчаянии, потому что остался без квартиры. Люди не сдерживают эмоций, ведь знают соседей, которые погибли, и не могут прийти в себя.
Очевидцы говорят, что в больнице находится много людей, которые пострадали из-за российской атаки на Тернополь.
Тернополь попал под удар, в городе пожара / Фото Дианы Подзигун, 24 Канал
Между тем над городом до сих пор виден дым. На местах проводят поисково-спасательные операции. Развернуты Пункты несокрушимости, а мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей. Полицейские фиксируют каждое доказательство военного преступления против гражданских людей.
Над Тернополем до сих пор виден дым: видео 24 Канала
Что известно об атаке на Тернополь?
Около 06:41 в городе были слышны взрывы. Во время атаки были повреждены жилые дома и другая инфраструктура. В одной многоэтажке произошел пожар, в другой – есть разрушения с 3-го по 9-й этаж.
В Тернополе в результате российской атаки погибли 10 человек, еще по меньшей мере 37 получили ранения. Люди до сих пор могут быть под завалами.
В ОВА сообщают, что содержание хлора в воздухе в городе превышает норму в 6 раз. Жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома и закрыть окна.