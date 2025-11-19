Кореспондентка 24 Каналу поспілкувалась з очевидцями та потерпілими внаслідок моторошної атаки.
Що кажуть очевидці про атаку на Тернопіль та наслідки?
Серед постраждалих в Тернополі є 12 дітей. Усього поранень зазнали щонайменше 37 жителів – за офіційними даними від поліції. Жителька Тернополя розповіла, що серед загиблих – мати та донька, у якої є двоє неповнолітніх дітей. Дівчатка отримали травми, одній з постраждалих лікарі роблять операцію.
У Тернополі ліквідовують наслідки атаки / Фото ДСНС України
Госпіталізовані є у будинках, які розташовані за сотні метрів від зруйнованого. Деяким надали допомогу на місці, інших доправили до лікарні. У медзакладах – численні потерпілі.
Один із жителів будинку, який дивом врятувався, зазначив, що у розпачі, бо залишився без квартири. Люди не стримують емоцій, адже знають сусідів, що загинули та не можуть прийти до тями.
Очевидці кажуть, що в лікарні перебуває багато людей, які постраждали через російську атаку на Тернопіль.
Тернопіль потрапив під удар, в місті пожежі / Фото Діани Подзігун, 24 Канал
Тим часом над містом досі видно дим. На місцях проводять пошуково-рятувальні операції. Розгорнуто Пункти незламності, а мобільні кухні забезпечують людей теплою їжею. Поліцейські фіксують кожен доказ воєнного злочину проти цивільних людей.
Над Тернополем досі видно дим: відео 24 Каналу
Що відомо про атаку на Тернопіль?
Близько 06:41 в місті було чутно вибухи. Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура. В одній багатоповерхівці сталася пожежа, в іншій – є руйнування з 3-го по 9-й поверх.
У Тернополі внаслідок російської атаки загинуло 10 осіб, ще щонайменше 37 отримали поранення. Люди досі можуть бути під завалами.
В ОВА повідомляють, що вміст хлору в повітрі у місті перевищує норму в 6 разів. Жителям рекомендують по можливості не виходити з дому та зачинити вікна.