Молдова вызвала посла России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

Что известно о пролете российского дрона через пространство Молдовы?

Ночью 19 ноября российский дрон вторгся в воздушное пространство Молдовы, но "не был зафиксирован системами мониторинга воздушного пространства из-за низкой высоты полета", – уточнили в минобороны страны.

"После обмена информацией с партнерами из Украины и Румынии было подтверждено, что национальное воздушное пространство было пересечено дроном. Таким образом, летательный аппарат пересек воздушное пространство Республики Молдова в промежутке между 03:22 и 03:35, направляясь от населенного пункта Лесная (Украина) в сторону населенного пункта Сеиц (район Штефан-Водэ), на высоте около 100 метров", – уточнили в ведомстве.

МИД Молдовы заявил, что вызовет посла России в Молдове Олега Озерова, чтобы передать решительный протест в результате инцидента.

"Министерство иностранных дел повторно призывает Российскую Федерацию воздержаться от любых действий, которые ставят под угрозу безопасность Республики Молдова, и строго соблюдать суверенитет и территориальную целостность нашей страны", – отметили в ведомстве.

