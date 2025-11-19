Отмечается, что один из беспилотников не сдетонировал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Какие последствия атаки на Харьков?
По данным Терехова, в результате атаки на Харьков пострадали 46 человек, среди них – две девочки 9 и 13 лет. Часть лиц госпитализировали с осколочными ранениями, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Наибольшие повреждения получили жилые дома в Слободском районе. Большинство вражеских ударов пришлась рядом с ними, поэтому взрывной волной там выбило окна, повредило крыши и фасады.
Последствия атаки на Украину / Фото Нацполиции
Есть определенные сбои в работе городского транспорта и электроснабжении. Актуальные временные изменения маршрутов можно найти на официальных ресурсах горсовета.
Также были попадания в сельскохозяйственное предприятие, супермаркет "Сильпо", близлежащие магазины, гаражный кооператив и лицей. В последнем вылетело большинство окон и частично разрушено ограждение. Там работает пункт несокрушимости, где жители получают бесплатные горячие обеды. И, несмотря на обстрел, питание там будет обеспечено и сегодня.
Также разрушения зафиксировали в жилых кварталах Основянского района. Еще один "Шахед" взорвался на парковке многоэтажки. Мобильные ЦНАПы уже открылись в двух районах, поэтому жители могут обращаться для регистрации заявок на компенсацию по программе "еВідновлення" в ближайших доступных пунктах.
Обследование территорий продолжается, и количество повреждений, скорее всего, возрастет. Пока что в двух районах разрушениям подверглись 40 домов, выбиты 3145 окон. Кроме этого, уничтожены и повреждены десятки гражданских авто,
– сообщил Терехов.
Он также добавил, что в ремонте нуждаются три городских троллейбуса и несколько участков сетей уличного освещения. Аварийные бригады еще с ночи работают на местах ударов. В городе уже восстановили воду, тепло и электроснабжение там, где это было технически возможно. Однако на отдельных участках работы еще продолжаются.
Последствия массированной атаки на Украину: коротко о главном
В Тернополе в результате российской атаки в результате российской атаки погибли 10 человек, еще 37 получили ранения. Российские ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары, под завалами могут оставаться люди.
Также Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Ивано-Франковской области, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе 2 детей. Из-за атаки повреждено одно домохозяйство, в регионе и других областях введены аварийные отключения света.
Кроме этого, россияне атаковали Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами, в результате чего пострадали энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. В пригороде вспыхнул пожар из-за возгорания шин в гражданских складских помещениях, но жертв и пострадавших нет.