К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Светлану Онищук.
Какие последствия атаки на Прикарпатье?
На этот раз россияне снова били по энергетике.
"Тяжелая ночь для Прикарпатья. Враг в очередной раз нанес удар по нашей области, применив различные типы вооружения. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры", – написала председатель ОВА.
Предварительно, есть 3 пострадавших в Ивано-Франковском районе. Среди них – 2 детей. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, пока известно о повреждении одного домохозяйства.
Обратите внимание! На Прикарпатье и ряде других областей ввели аварийные отключения света.
Какие последствия атаки в других областях?
Россия обстреляла ракетами и дронами Львов и область. В ОВА сообщили, что пострадал энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. К счастью, о погибших или пострадавших не сообщают. Впрочем, после атаки есть изменения движения транспорта.
А вот в Тернополе россияне попали в 9-этажки. Известно о 9 погибших и 22 раненых. Кроме того, содержание хлора в воздухе в городе превышает норму в 6 раз.
Под атакой ночью также был Харьков. Российские дроны попали в дома, "Сильпо", лицей, предприятия, магазины.