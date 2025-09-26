Як виявилося, вони обіцяли 1000 доларів за голос. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера міста Леова, лідера проєвропейської партії "Ліга міст і комун" Александру Бужоряна.

Бужорян розповів про складну схему корумпування виборців.

Виявляється, людей з різних регіонів змушували знімати короткі відеозаяви, в яких вони зобов'язувалися голосувати за певну партію. ​​

Ті, хто зробив ці відео, або отримували гроші за голосування, або збираються отримати їх після виборів цієї неділі (28 вересня – 24 Канал). Суми сягають 1000 доларів за голос!

– розповів політик.

Так росіяни намагаються сфальсифікувати результати парламентських виборів у Молдові.

В ISW зауважують, що Росія може планувати протести після виборів у Молдові. Мета – усунути з посади президентку Маю Санду.

Днями Санду також попередила, що Росія хоче контролювати Молдову, впливаючи на парламентські вибори. Кремль планує перетворити країну на плацдарм для атаки на Одещину.