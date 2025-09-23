Яка зараз політична ситуація у Молдові?

28 вересня у Молдові відбудуться позачергові парламентські вибори, на яких є висока ймовірність посилення проросійських сил, загроза початку політичної кризи, імпічменту проєвропейської президентки та навіть запуск сценарію із "зеленими чоловічками" заради перевороту й отримання Росією контролю над Молдовою. Про це пише Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

Якщо Росії вдасться реалізувати такий сценарій, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками, а також зростання ризиків для України та її майбутнього.

Постановка сил станом на зараз (згідно з опитуваннями PolitPro).

1. Проєвропейський блок (центральний/правий): домінує "Партія дій і солідарності" (PAS) президентки Маї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС. Підтримка блоку становить 30 – 35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – "Наша партія").

2. Проросійський блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий. Його ключові гравці:

Патріотичний виборчий блок (BEP, зокрема й PSRM Ігоря Додона та PCRM) має 33 – 36% підтримки серед громадян;

Соціалістична партія (PSRM) – 15%;

Блок "Перемога" (BV, Ілан Шор) – 8%, але блок частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії);

Альтернатива (BA, Іон Чебан) – 6%, схиляється до Москви.

3. Інші невеликі партії (PRIM, PN) мають до 5%. Здебільшого вони є суто для розпорошення голосів.

Звісно, реальні результати можуть відрізнятись від замовної публічної соціології, але те, що є вже, показує на ризики.

Енергетична криза у Молдові грає на руку опозиції. За даними ЗМІ, Росія інвестувала близько 100 – 200 мільйонів євро в підкуп (через "Промсвязьбанк" та крипту), протести та дезінформацію. Придністров'я на 100% перебуває під російським контролем, а це 10% електорату.

Зараз триває боротьба, щоб обмежити діаспору у голосуванні, оскільки вона традиційно проєвропейська.

Яка є загроза для України?

Кордон Молдови з Україною простягається на 1220 кілометрів, з яких близько 450 кілометрів припадає на сепаратистську Трансністрію – "заморожений конфлікт" з 1992 року. Тут перебувають близько 1500 російських "миротворців", а на складах зберігається 20 тисяч тонн боєприпасів.

Контроль Москви над Молдовою дозволить наступне.

Розширити кордон з Україною. Трансністрія стає плацдармом для "зелених чоловічків" або диверсій, загрожуючи Одеській області, яка є ключовим логістичним хабом для ЗСУ.

У липні 2025 Володимир Путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 війскових, реагуючи на газову кризу, яка обвалила економіку регіону. Це може створити "сухопутний міст" від Криму до Придністров'я, посилюючи чорноморську блокаду.

Відвернути ресурси ЗСУ. Диверсії з Трансністрії змусять Україну перекинути 10 – 15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас та Харків.

Росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про "вторгнення через Україну в Молдову" для провокацій.

Крім того, закон про "нейтралітет" заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія – "сплячий фронт" для плацдарму до Європи.