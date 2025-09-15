Накануне сентябрьских выборов Кишинев стремится открыть переговорные кластеры с ЕС. Тем временем в Брюсселе все чаще звучат предложения отделить процессы вступления Молдовы и Украины.

Для Киева, который уже сталкивается с блокированием со стороны Будапешта, это выглядит как предательство восточного фланга Европы. Почему Брюссель может решиться на разведение двух стран и не рискует ли Украина остаться за бортом евроинтеграции? В этом нам помогла разобраться заместитель руководителя программы "Европа в мире" и старший аналитик политики в Центре европейской политики (EPC) Аманда Пол.

Статья подготовлена в рамках проекта PULSE, европейской инициативы, поддерживающей трансграничную совместную журналистику, в сотрудничестве с 24 Каналом. Авторы: София Назаренко (24 Канал, Украина), Андреа Брашайко (Valigia Blu, Италия), Лоренцию Плешка (Agora.md, Молдова).

Евроинтеграция Украины, Молдовы и Грузии: почему пути начали расходиться?

28 февраля 2022 года, всего через 4 дня после российского вторжения, Украина (тогда это выглядело скорее символическим, чем политическим шагом) официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Через несколько дней, 3 марта, то же самое сделали Грузия и Молдова. Казалось, что три постсоветских государства по крайней мере на старте движутся в Брюссель вместе.

Впрочем, уже через 3 месяца их пути начали расходиться. В выводах по странам-кандидатам, обнародованных 17 июня 2022 года, Европейская комиссия фактически оставила Грузию в стороне из-за постоянных конфликтов правительства с принципом верховенства права. В последующие годы эта тенденция только усилилась: в Тбилиси вспыхивали и подавлялись протесты, а парламентские выборы осенью 2024 года сопровождались обвинениями оппозиции в фальсификациях.

В ноябре 2024-го премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановлении статуса кандидата.

Украина и Молдова вместо этого двигались вперед вместе. 23 июня 2022 года Европейский Совет предоставил обеим странам статус кандидата.

В отчете о расширении в конце 2023 года Комиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом и Кишиневом, и 14 декабря того же года они были официально открыты.

С тех пор на межправительственных конференциях по открытию переговорных кластеров acquis communautaire – совокупности прав, законов и политических обязательств, необходимых для членства в ЕС, украинские и молдавские делегации выступали бок о бок, подчеркивая общие вызовы: от угрозы со стороны России, включая оккупацию части территорий, до вопросов энергетической безопасности, рыночных реформ и многолетней борьбы с коррупцией.

Для Украины символическая борьба за членство в ЕС длится более десятилетия – еще от протестов Евромайдана 2013 года, когда люди вышли против авторитарного правления Виктора Януковича, требуя европейского будущего. Политически эту цель закрепили в Конституции при президентстве Петра Порошенко. Для Молдовы перспектива вступления также стала экзистенциальным вызовом. 21 октября 2024 года, в день переизбрания проевропейского президента Майи Санду, на референдуме о вступлении в ЕС 50,4% граждан сказали вступлению "да" – минимальным большинством, которое обеспечили столица и диаспора.

В то же время последний год все чаще звучат идеи о возможном разведении путей Киева и Кишинева – возможности открыть первый кластер переговоров с Молдовой, но не с Украиной, заблокированной Венгрией. Об этом Politico сообщало еще в августе.

Мы должны найти способ открыть первый кластер. Это был бы сигнал России. Это сняло бы аргумент российской пропаганды о том, что путь к членству в ЕС заблокирован,

– заявлял Politico депутат Европарламента от ЕНП Зигфрид Мурешан, председатель Комитета ассоциации ЕС – Молдова.

Похожее мнение высказала и Сюзанн Стюарт из берлинского Фонда науки и политики (SWP): по ее убеждению, отделение процессов Молдовы и Украины "засвидетельствовало бы серьезность намерений ЕС по расширению, позволив тем странам, где вступление технически проще, двигаться быстрее. Это одновременно помогло бы ЕС и государствам-членам постепенно адаптироваться к большему и более сложному Союзу, а также было бы сигналом внешним игрокам о решимости Евросоюза реализовывать свои цели – как геополитические, так и внутренние".

Еще один аргумент в пользу Молдовы – ее больший прогресс в 33 разделах acquis (страна, в конце концов, небольшая – всего 2,6 миллиона населения – и не находится в состоянии войны с соседом). При этом Кишинев никогда официально не требовал отделения кейса от Украины.

В то же время молдавские лидеры признают, что без волны солидарности после вторжения России их кандидатуры вообще могло бы не быть. Но конкретные шаги вперед стали бы для страны ощутимым стимулом накануне парламентских выборов 28 сентября 2025 года. До президентской гонки Санду в Кишинев приезжала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пообещав пакет инвестиций на 1,8 миллиарда евро в 2025 – 2027 годах – огромная сумма для молдавской экономики.

Путь Украины зато остается под угрозой блокады со стороны соседей – прежде всего Венгрии. Именно Венгрия – единственное государство – член ЕС, которое официально поддерживает разведение. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна будет выступать против вступления Украины "даже если бы это поддержала Москва", ссылаясь на организованный "Фидесом" народный референдум этого года.

Впрочем, в апреле 2026-го в Венгрии состоятся парламентские выборы, и уже несколько месяцев в рейтингах лидирует оппонент Виктора Орбана – Петер Мадьяр, выдвиженец крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии. Это может подтолкнуть Брюссель к выжидательной позиции, что отложит реализацию сценария разведения, чего больше всего боится Киев и чего не хотят его союзники.

С июля 2025 года председательство в Совете ЕС переходит от Польши к Дании – обе страны традиционно поддерживают Украину. Датский министр по вопросам европейских дел Мари Бьерре уже заявила, что было бы несправедливо разделять евроинтеграционные пути Киева и Кишинева.

Почему Киев рискует остаться позади на пути в ЕС?

Украина, которая ежедневно платит собственной кровью за европейское будущее, пока сталкивается с неопределенностью со стороны ЕС. Рост политической воли и снижение усталости от расширения, которую как рукой сняло после начала полномасштабного вторжения России, сейчас уже не являются такими очевидными. За три с половиной года войны в Евросоюзе назрело немало вопросов относительно украинского европейского будущего: это может стоить миллиарды евро не только для фермеров, но и для обычных налогоплательщиков, когда речь идет о восстановлении.

Да и сам процесс, который президент Украины Владимир Зеленский хотел пройти по ускоренной процедуре, явно затянулся. Де-юре официально переговоры о вступлении стартовали в прошлом июне, но де-факто они начнутся только после открытия первого, фундаментального, кластера. И вот уже более года Украина, а также и Молдова ждут, пока премьер Венгрии Виктор Орбан снимет свое вето на продвижение Украины в ЕС.

В Европейском Союзе нет четкого тайминга, когда бы должно было состояться следующее расширение, поэтому есть риск того, что Орбан будет блокировать дальнейший прогресс, пока будет оставаться у власти. История расширения ЕС нас учит: быстрое получение статуса кандидата не означает такое же быстрое продвижение по евроинтеграционному треку.

Северная Македония, которая получила статус кандидата в 2005 году, ждала 17 лет открытия кластера "Основы" из-за ветирования со стороны Греции. Страна даже пошла на смену названия, чтобы приблизиться к членству в ЕС.

Но Киев надеется пройти этот путь значительно быстрее и активно ведет переговоры с венгерской стороной. 11 сентября вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Последний после переговоров сказал: отношения с Украиной не в лучшем состоянии, и вина за это – на Киеве. Еще с 2024 года Будапешт выдвигает список из 11 требований для Киева для обеспечения прав венгерского нацменьшинства на Закрпатье. Правительство Орбана хочет, чтобы меньшинству вернулись все права, которые оно имело до 2015 года. Фактически говорится об отмене тех законов, которые Украина начала принимать после начала войны, чтобы противодействовать "мягкой силе" России и усиливать собственную национальную идентичность.

Однако реально ли Венгрия заинтересована в обеспечении прав своих нацменьшинств: открытый вопрос. Сама страна официально запретила въезд этническому венгру, украинскому военному Роберту "Мадьяру" Бровди. К таким санкциям Венгрия прибегла после украинских атак под управлением "Мадьяра" по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российское сырье в соседние страны.

Украина, в отличие от Северной Македонии, не имеет лишних 17 лет для решения политических вопросов с соседями. Поскольку сам процесс реформирования законодательства к европейским нормам – процесс нелегкий, но затягивание открытия кластеров только тормозит процесс. После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом стало понятно: все бремя войны России против Украины падает на плечи Европы. И вместе с тем, как американский президент хочет усадить за стол переговоров Зеленского и Путина, коалиция желающих активно работает над гарантиями безопасности. Одной из таких может стать членство в ЕС, если не военно, то по крайней мере экономически.

"Мы уже понимаем архитектуру гарантий безопасности. Мы понимаем, какие действительно шаги могут сработать. Мы рассматриваем членство Украины в Евросоюзе как важную часть гарантий безопасности, прежде всего экономических гарантий безопасности для Украины", – отмечает президент Украины.

Российский диктатор Путин категорически против вступления Украины в НАТО и формально якобы не возражает против членства в ЕС. На самом деле это противоречит его планам создания евразийской империи, где Украина должна быть частью. Недавно в российских СМИ неожиданно появился бывший президент-беглец Виктор Янукович, который в 2013 году отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, утверждая, что "вел Украину в ЕС, но партнеры вели себя некорректно".

Аманда Пол, заместитель руководителя программы "Европа в мире" и старший аналитик политики в Центре европейской политики (EPC), отмечает, что ни одному слову Путина верить не стоит, а для долговременного мира ограничиваться только членством в ЕС недостаточно.

Аманда Пол заместитель руководителя программы "Европа в мире" и старший аналитик политики в Центре европейской политики (EPC) Членство в ЕС важно, но оно не является гарантией безопасности в настоящем смысле этого слова. Украине нужны юридически обязательные, прочные гарантии безопасности. Я не считаю, что следует верить ни одному слову, которое исходит из уст Путина. Он лжец. К тому же напомним, что он уже был против подписания Украиной Соглашения об ассоциации и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Поэтому не будем наивными.

Однако идея разделения Украины и Молдовы могла бы затормозить и так сложную европейскую интеграцию для Киева. Украина, которая после полномасштабного вторжения России активизировала вопрос расширения ЕС, рискует остаться на обочине этого пути. Молдова, меньшая и с большей поддержкой в ЕС, может получить членство быстрее Украины, закрыв "окно возможностей" для расширения Евросоюза на восток. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка считает, что Украина и Молдова должны двигаться вместе, в частности из-за тесного сотрудничества и общих вызовов в регионе.

Тарас Качка Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Я считаю, что это региональное измерение расширения является важным как с геополитической точки зрения, так и учитывая то, как мы можем сотрудничать – Украина и Молдова. Именно так мы сотрудничаем в сфере энергетики, транспорта и многих других направлениях.

Другой вопрос в том – сможет ли этот евроинтеграционный процесс Украины дойти до логического финала в одном пакете с Молдовой или без. Венгрия, потенциально Польша, или любая другая страна ЕС может ветировать закрытие переговорных глав, которое происходит единогласным голосованием. По плану – 35 переговорных, а следовательно и возможность 35 раз сказать нет, или затянуть процесс. Кроме того, ратифицировать договор о присоединении должны пардаменты всех стран-членов ЕС, поэтому и на финальном этапе снова можно получить "красную карточку".

И хотя в обращении к нации 2025 президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что голосование во внешней политике должно перейти от единодушного к механизму квалифицированного большинства, пока не понятно, смогут ли реформировать Договор о функционировании ЕС в ближайшее время, и будет ли голосование за расширение тоже подпадать под эти изменения.

Но успех евроинтеграции зависит и от способности Украины не отклоняться от курса и дальше внедрять реформы. В частности, как отмечает Аманда Пол, летний скандал вокруг уничтожения независимости НАБУ и САП стал ударом по доверию и уверенности в Украине.

Аманда Пол заместитель руководителя программы "Европа в мире" и старший аналитик политики в Центре европейской политики (EPC) Это показало, что ЕС должен проявлять “жесткую любовь”. В то же время важно, чтобы ЕС усилил мониторинг реформ и четко дал понять, что дальнейший откат или подрыв демократических реформ, которые являются ключевыми для пути к вступлению, будут иметь свою цену.

Молдова идет вперед, сохраняя единство с Украиной

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время своего визита в Кишинев подчеркнула: "Ваша страна готова начать переговоры с ЕС. Место Молдовы – в Европе".

Это происходит на фоне беспрецедентной солидарности ЕС: на День независимости в Кишинев приехали Макрон, Мерц и Туск, а еще раньше – саммит в Брюсселе подтвердил, что переговоры о вступлении могут стартовать после парламентских выборов 28 сентября 2025 года. Однако за декларациями единства встает более деликатный вопрос: должен ли путь Молдовы оставаться связанным с Украиной, или Брюссель может рассмотреть вариант продвижения Кишинева отдельно?

Хотя официального решения еще нет, заявления оставляют пространство для интерпретаций – и потенциальных информационных кампаний со стороны России. Мандат действующей Еврокомиссии не исключает, что Молдова может двигаться вперед самостоятельно, а в Брюсселе все чаще говорят, что Кишинев может продвигаться несмотря на венгерское вето в отношении Украины. Стоит отметить, что венгерское вето также упоминал бывший президент США Дональд Трамп в контексте переговоров о мире между Украиной и Россией, подчеркивая геополитическую сложность, которая определяет европейский путь Молдовы.

С моральной точки зрения, Молдова не может двигаться на европейском пути без Украины. Две страны тесно сотрудничают, и Украина стала щитом для Молдовы, защищая ее от российской агрессии. Молдова не хочет порывать единство и идти вперед самостоятельно, пока Украина застряла в процессе – это могло бы восприниматься как предательство совместных усилий против российского влияния. В то же время Молдова не может открыто выступать за "разведение", ведь внимание ЕС к стране во многом определено агрессией России против Украины. Страдания украинцев и их борьба за евроинтеграцию заставили ЕС более решительно защищать Молдову в сфере своего влияния, обеспечивая стабильность в регионе.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечает: ее задача – "обеспечить соблюдение процесса на основе заслуг, чтобы обе страны могли начать процесс как можно скорее". Это важно, ведь успокаивает как Кишинев, так и Киев: Брюссель не отходит от принципа справедливости. Процесс, основанный на заслугах, означает, что Молдова будет оцениваться по реформам, а не только по геополитическим факторам, и Украина не останется позади, несмотря на венгерское вето и сложности из-за войны.

Словом, настаивание Кос на процессе, основанном на заслугах, держит Молдову и Украину на общем пути, но ответственность ложится на молдавских избирателей: своим голосованием они решают, начнутся ли переговоры с полной европейской поддержкой, или процесс застопорится. Сообщение из Брюсселя понятно: Европа готова – теперь Молдова должна быть готова также.

С точки зрения Молдовы, время решающее: открытие первых кластеров перед выборами стало бы не только техническим шагом, но и политическим сигналом доверия ЕС к институтам Молдовы. Как отметила Майя Санду в Страсбурге, голосование 28 сентября будет важнейшим в истории страны. На следующий день Европарламент призвал Комиссию немедленно начать переговоры о вступлении.

Еще один важный аспект европейского пути Молдовы – то, как членство в ЕС могло бы помочь решить проблему Приднестровья. Европейские чиновники, такие как министр европейских дел Кипра Марилена Раоуна – страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с января 2026 года, – отмечают: "Членство Молдовы технически возможно вместе с сепаратистским регионом, используя инструменты, такие как Протокол 10 к Акту о вступлении".

Это позволяет применять acquis communautaire только на контролируемых правительством территориях, временно приостанавливая его в Приднестровье, по примеру Кипра в районах, оккупированных Турцией. Для Украины похожий подход можно было бы применить к территориям под оккупацией или в состоянии войны, таких как Донбасс или Крым, но контекст значительно сложнее из-за размера территорий и активных боевых действий.

Почему тандем Молдова – Украина все еще важен?

Идея отделить пути Молдовы и Украины не нова. Она не происходит из Будапешта, хотя Венгрия использует свое вето, чтобы сделать вариант более привлекательным в ЕС. Еврокомиссар по расширению Марта Кос упомянула возможное формальное "разведение" в весеннем интервью "Радио Свободе", а идея набрала обороты летом после скандального решения Зеленского в июле ограничить независимость антикоррупционных органов NABU и SAPO – решение, которое он впоследствии отозвал.

Скандал, наоборот, укрепил сторонников "разведения". Подобные прецеденты уже были: например, Албания продвигалась вперед, тогда как Болгария блокировала Северную Македонию. Но на встрече министров ЕС в Дании 1–2 сентября отделение отвергли – по крайней мере пока.

Министр ЕС Чехии Мартин Дворжак подчеркнул: Киев и Кишинев должны двигаться вместе, чтобы послать мощный политический сигнал и убедить Венгрию снять вето в отношении Украины. Финляндия и Германия добавили: первый кластер надо открыть для обеих стран, потому что единство имеет геополитическое значение не только для Украины и Молдовы, но и для Западных Балкан и сигнала России, Китаю и США.

Эксперты тоже скептически относятся к разведению. Стивен Блокманс (CEPS) предостерегает: приоритет Молдовы подорвет солидарность ЕС и вызовет недовольство в Киеве, а ускорение переговоров для Кишинева будет выглядеть не как вознаграждение за реформы, а как наказание для Украины, которая стоит на передовой войны. Никола Хавиерефф (DGAP) добавляет: без Украины Молдова потеряет стратегический вес и политическую поддержку, станет более уязвимой к российскому влиянию и внутренней нестабильности.

Некоторые смотрят более сбалансировано.

Аманда Пол заместитель руководителя программы "Европа в мире" и старший аналитик политики в Центре европейской политики (EPC) Лучше, чтобы Молдова и Украина двигались вместе, но не обязательно. Однако без евроинтеграции Молдова останется под давлением России, уязвимой к гибридному влиянию, что ослабляет суверенитет.

Так что, вопрос остается открытым, с возможными сюрпризами накануне выборов Молдовы. Но для Киева любое движение в пользу только Кишинева будет выглядеть не как прагматизм, а как предательство – после трех с половиной лет риторики о защите Украины как восточного фланга Европы.