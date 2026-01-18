Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Как будет работать множественное гражданство в Украине?

Еще в декабре 2023 года Зеленский говорил, что множественное гражданство позволит не потерять людей, которые начали укореняться за рубежом. Теперь закон вступил в силу.

16 января вступил в силу закон 4502-ІХ, которым в Украине вводится институт множественного гражданства (подданства). Документ предусматривает, что граждане Украины смогут приобретать гражданство других государств, перечень которых будет определять Кабинет Министров Украины. В то же время граждане таких стран будут иметь право на приобретение украинского гражданства при условии соблюдения общих требований законодательства и сдачи предусмотренных экзаменов,

По упрощенной процедуре паспорт с трезубцем смогут получить граждане США, Канады, Германии, Польши и Чехии. Украинцы смогут получить паспорта этих государств, не теряя своего.

Важно! Журналисты обратили внимание, что почти все ключевые вопросы относительно множественного гражданства не урегулированы непосредственно законом о множественном гражданстве, а будут регулироваться отдельными подзаконными актами чиновников. Также Кабмин сможет добавить новые страны в этот перечень.

Конечно же, получить российский паспорт украинцы не смогут, как и россияне – украинский.

Гражданство каких еще стран смогут получить украинцы?

Председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко рассказала в интервью "Цензору", что предварительный список стран, чьи паспорта могут получить наши граждане, не раз обсуждали во время обработки законопроекта.

Это страны Европейского Союза и страны-члены НАТО, иногда добавлялись страны G7. (...) С нашей точки зрения, это должны быть страны, которые поддерживают суверенность Украины, выступают против этой войны и Российской Федерации. Законом установлено, что при формировании этого списка, Кабинет министров должен учитывать, что эти страны являются членами Европейского Союза, а также обращать внимание на то, поддерживали ли страны санкции, которые были введены против России,

