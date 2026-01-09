Какие изменения влечет за собой закон о множественном гражданстве?

С 16 января 2026 года в Украине начнет действовать Закон 4502-IX, который вводит институт множественного гражданства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agropolit. Документ прямо запрещает такую возможность для лиц с паспортами российской федерации или государств, не признающих территориальной целостности Украины, однако в перспективе открывает иностранцам путь к украинскому рынку земли.

Законом отдельно определены полномочия Кабинета Министров формировать перечень иностранных государств, граждане которых смогут получать украинское гражданство в упрощенном порядке. Поскольку этого перечня нет в самом законе, ключевые условия его реализации будут определяться правительством уже после вступления документа в силу.

Кто сможет получить украинское гражданство?

Президент Владимир Зеленский отметил, что приоритет будет предоставляться странам, которые активно поддерживают Украину во время полномасштабной войны с Россией. По его словам, речь идет прежде всего о государствах Европейского Союза, где проживает много украинцев, а также о Соединенных Штатах Америки.

Впоследствии президент уточнил, что в такой перечень могут войти Германия, Польша, Чехия, страны Балтии, а также Канада. Именно гражданам этих государств может быть предоставлен упрощенный доступ к украинскому гражданству.

В то же время Закон 4502-IX содержит и потенциальные риски. Согласно его положениям, лицо, которое получит гражданство Украины в упрощенном порядке, сможет сразу покупать земли сельскохозяйственного назначения, поскольку правки об отсрочке этого права на три или пять лет были отклонены.

Обратите внимание! Попытка ввести множественное гражданство уже делалась в декабре 2021 года, однако тогда законопроект сняли с рассмотрения из-за острых дискуссий. Уже тогда эксперты предостерегали, что такая инициатива фактически может стать механизмом открытия украинского рынка земли для иностранцев.

