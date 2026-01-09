Які зміни тягне за собою закон про множинне громадянство?

З 16 січня 2026 року в Україні почне діяти Закон 4502-IX, який запроваджує інститут множинного громадянства, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agropolit. Документ прямо забороняє таку можливість для осіб із паспортами російської федерації або держав, що не визнають територіальної цілісності України, однак у перспективі відкриває іноземцям шлях до українського ринку землі.

Законом окремо визначено повноваження Кабінету Міністрів формувати перелік іноземних держав, громадяни яких зможуть отримувати українське громадянство у спрощеному порядку. Оскільки цього переліку немає в самому законі, ключові умови його реалізації визначатимуться урядом уже після набрання документом чинності.

Хто зможе отримати українське громадянство?

Президент Володимир Зеленський наголосив, що пріоритет надаватиметься країнам, які активно підтримують Україну під час повномасштабної війни з Росією. За його словами, йдеться насамперед про держави Європейського Союзу, де проживає багато українців, а також про Сполучені Штати Америки.

Згодом президент уточнив, що до такого переліку можуть увійти Німеччина, Польща, Чехія, країни Балтії, а також Канада. Саме громадянам цих держав може бути надано спрощений доступ до українського громадянства.

Водночас Закон 4502-IX містить і потенційні ризики. Згідно з його положеннями, особа, яка отримає громадянство України у спрощеному порядку, зможе одразу купувати землі сільськогосподарського призначення, оскільки правки щодо відтермінування цього права на три або п'ять років були відхилені.

Зверніть увагу! Спроба запровадити множинне громадянство вже робилася у грудні 2021 року, однак тоді законопроєкт зняли з розгляду через гострі дискусії. Уже тоді експерти застерігали, що така ініціатива фактично може стати механізмом відкриття українського ринку землі для іноземців.

