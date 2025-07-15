Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Какие документы подписал Зеленский?

Президент сообщил, что подписал переданные из Верховной Рады Украины документы. В частности, речь идет о:

законе о множественном гражданстве,

ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины,

приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

"Благодарен народным депутатам Украины за поддержку этих решений. Каждое укрепляет Украину", – отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что благодаря множественному гражданству будет возможность "создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего большого народа – миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной".

По словам Зеленского, благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями будет возможность обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.

"А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности противопехотных мин, сможем достичь как минимум паритета в силах и средствах, которые необходимы для защиты от российской агрессии. Россия никогда не была стороной Оттавской конвенции и никогда не осуществляла честных шагов в рамках любой политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия", – отметил лидер страны.

Зеленский поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

Он отметил, что уже можно начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Гарант указал, что ожидает от правительства и команды Офиса представления графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Зеленский сообщил, что также активизируются решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов.