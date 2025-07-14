Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Зеленский после совещания с Умеровым заинтриговал заявлением об изменениях в государственных институтах

Что сказал Зеленский о Шмыгале на должности министра обороны?

Президент напомнил, что говорил с Юлией Свириденко – именно она станет первым украинским премьером – женщиной. Работу правительства обновят на основе опыта поддержки украинского производства и украинского предпринимательства.

Денис Шмыгаль получит новую должность – тоже в Кабмине.

Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины,

– высказался президент.

Зеленский добавил: важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами – "что работает и что требует пересмотра или активизации".

СМИ писали, что действующий глава МО Рустем Умеров поедет послом в США вместо Оксаны Маркаровой. Но точного списка кандидатов на министерские портфели нет. В то же время в "Слуге народа" сообщили журналистам, что Верховная Рада будет голосовать за новый состав правительства уже на неделе.