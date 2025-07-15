Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Понад 50 організацій звернулись до Зеленського та генпрокурора у справі Шабуніна
Які документи підписав Зеленський?
Президент повідомив, що підписав передані з Верховної Ради України документи. Зокрема, ідеться про:
- закон про множинне громадянство,
- ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,
- зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.
"Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", – зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що завдяки множинному громадянству буде можливість "створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною".
За словами Зеленського, завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями буде можливість забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.
"А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", – зазначив лідер країни.
Зеленський доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.
Він зазначив, що вже можна почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Гарант вказав, що очікує від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Зеленський повідомив, що також активізовуються рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів.