Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Які документи підписав Зеленський?

Президент повідомив, що підписав передані з Верховної Ради України документи. Зокрема, ідеться про:

  • закон про множинне громадянство,
  • ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,
  • зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

"Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що завдяки множинному громадянству буде можливість "створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною".

За словами Зеленського, завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями буде можливість забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.

"А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", – зазначив лідер країни.

Зеленський доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

Він зазначив, що вже можна почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Гарант вказав, що очікує від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Зеленський повідомив, що також активізовуються рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів.