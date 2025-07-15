Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Які документи підписав Зеленський?

Президент повідомив, що підписав передані з Верховної Ради України документи. Зокрема, ідеться про:

закон про множинне громадянство,

ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України,

зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

"Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що завдяки множинному громадянству буде можливість "створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною".

За словами Зеленського, завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями буде можливість забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.

"А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї", – зазначив лідер країни.

Зеленський доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

Він зазначив, що вже можна почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Гарант вказав, що очікує від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Зеленський повідомив, що також активізовуються рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів.

