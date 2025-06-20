18 июня Верховная Рада 243 голосами "за" в целом приняла президентский законопроект №11469 о введении в Украине института множественного гражданства.

Идея введения множественного гражданства была одной из мечтаний президента Зеленского, который таким образом надеялся, что инициатива даст украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, которых он в 2021 году насчитал в количестве 65 миллионов. С началом полномасштабного вторжения эта идея приобрела новый смысл и стала одной из основ для процесса возвращения украинцев после окончания войны. Впрочем, у идеи остается немало критиков, которые указывают на многочисленные "подводные камни" законопроекта.

Что такое "множественное гражданство", какие преимущества даст Украине и какие риски несет – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства в Украине

Что такое множественное гражданство

Множественное гражданство означает, что лицо одновременно признается гражданином или гражданкой двух или более стран в соответствии с их законодательством. Украина здесь не изобрела велосипед.

Сейчас более 130 стран мира признают множественное гражданство. Это почти все члены ЕС, США, Канада, Великобритания, Швейцария и Израиль.



Противники же такой нормы сосредоточены преимущественно в Африке и Азии. Не признают множественного гражданства Китай, Япония, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан. В этих государствах добровольное приобретение гражданства другого государства автоматически приводит к потере первичного.

В Европе двойное гражданство не допускается в:

Австрии,

Норвегии,

Нидерландах,

Монако,

Словакии,

Эстонии.



Подходы к признанию множественного гражданства в мире / Инфографика

При этом 90% украинцев за рубежом сейчас находятся в странах, где разрешено множественное гражданство.

По данным МИД, сейчас за рубежом из-за российской агрессии находятся около 8,9 миллионов украинцев, то есть 15 – 20% от населения Украины до 24 февраля 2022 года. При этом на консульском учете сейчас – только около 394 тысячи украинцев. Это около 4 – 5% от всех, кто находится за рубежом, то есть около 95% украинцев за рубежом – в "серой зоне" по отношению к Украине.



Сколько украинцев в мире / Инфографика Министерства национального единства Украины

Раньше граждане с несколькими паспортами оказывались будто в "слепой зоне", где игнорировались все их документы, кроме украинских (сейчас будет то же, но за свой второй паспорт можно не бояться).

При этом формально Украина не могла запретить своим гражданам получать гражданства других стран и "закрывала глаза" на нарушении ими процедуры, ведь, чтобы сделать "все правильно", сперва нужно было пройти процедуру выхода из гражданства со всеми вытекающими последствиями. И только после этого добиваться нового гражданства уже в статусе апатрида. Конечно, так почти никто не делал (и сама Украина такого не приветствовала, потому что еще в 2013 году присоединилась к Конвенции о статусе апатридов).

Что предусматривает законопроект №11469

Формально это не новый закон о гражданстве Украины, а лишь изменения в старый, принятый еще в 2001 году. Впрочем, они настолько масштабны, что можно говорить о принципиально ином документе.

Впервые такую законодательную инициативу президент внес в парламент в 2021 году, но тогда его предложение отложили. В декабре 2021 года 99 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой растолковать уместность предложения главы государства, но КСУ не нашел для этого времени.

В августе 2024 года Владимир Зеленский повторно внес законопроект, который на этот раз начали активно рассматривать и править (было внесено более 1300 поправок, в основном популистских, большинство из которых было отклонено).

"Популярные" мифы о множественном гражданстве опроверг и министр иностранных дел Андрей Сибига:

За многие годы тема множественного гражданства окуталась многими мифами и страхами. Очень хорошо, что все это удалось учесть в процессе подготовки закона, гарантировать предохранители от рисков и угроз. Четко прописана невозможность множественного гражданства с Россией как страной, признанной государством-агрессором, так же как и с ее приспешниками, государствами, которые не признают территориальную целостность и суверенитет Украины. Не буду перечислять здесь все нормы, просто отмечу, что закон продуманный и качественный, а угрозы и риски минимизированы.

По его словам, процедуры приобретения и лишения гражданства остаются действующими и требовательными.

Для госслужащих и судей множественное гражданство запрещено законодательством и в дальнейшем.

Множественное гражданство разрешено только по четко установленным правилам: перечень стран, официальная процедура приобретения.

В соответствии с новым законом, гражданам Украины разрешено официально иметь паспорта других государств. Закон дает возможность получить гражданство другой страны без потери украинского. Приоритет будет предоставляться странам ЕС, G7 и НАТО. Именно правительство получит полномочия устанавливать и изменять этот перечень без участия парламента.

Украина не заставляет вас сдавать украинский паспорт и брать другой, в отношениях с Украиной вы навсегда будете гражданами Украины. И мы ждем вас после завершения этой страшной войны,

– прокомментировал необходимость принятия изменений председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Законопроект не позволяет любое иностранное гражданство, а только гражданства тех стран, которые будут внесены в специальный перечень, утвержденного Кабмином.

Это осуществляется по понятным причинам – чтобы закрыть лазейки для граждан России или ее сателлита Беларуси. Точный полный перечень стран-парий пока неизвестно, но ожидается, что в "белом списке" будут только те страны, которые не поддерживают агрессию оккупанта и признают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Таким образом, все те, кто имеют паспорта России или Афганистана, Кубы, Никарагуа, КНДР и Венесуэлы, не могут и мечтать о паспорте Украины.

Множественное гражданство будут признавать в случаях:

️приобретения гражданства ребенком при рождении или усыновлении;

брака с иностранцем;

автоматического приобретения гражданства без заявлений;

для иностранцев-добровольцев или потомков украинцев – в упрощенном порядке (на это дается 3 года).

Также гражданство Украины могут получить иностранные граждане:

по этническому происхождению по сокращенной процедуре;

по территориальному происхождению (если хотя бы один из родителей, дедов, бабушек или их полнородные родственники проживали или родились на территории, которая после 24 августа 1991 года стала Украиной).

Для приобретения гражданства необходимо будет сдать обязательный экзамен на знание Конституции Украины, истории и украинского языка. Чтобы приобрести украинское гражданство, иностранцам нужно будет также подать декларацию о признании себя гражданином Украины и ждать соответствующего указа Президента.

Кто не сможет получить паспорт Украины:

осужденные в Украине за совершение тяжких или особо тяжких преступлений (до погашения судимости);

лица, совершившие на территории другого государства деяния, признанные Уголовным кодексом Украины тяжким преступлением;

лица, создающие угрозу национальным интересам, безопасности, охране общественного порядка, суверенитету, территориальный целостности.

Основания для потери украинского гражданства:

приобретение гражданства государства-агрессора;

приобретение гражданства государства, которого Кабмин не включил в соответствующий список;

создание угрозы нацбезопасности, интересам Украины;

военная служба в государстве-агрессоре;

преступления против Украины, международного правопорядка (осуждены в Украине);

мошенничество, подделка документов во время приобретения гражданства.



Основные положения закона / Инфографика Министерства национального единства Украины

При этом независимо от количества паспортов, на территории Украины лицо признается исключительно гражданином Украины. Для госслужащих и судей множественное гражданство остается под запретом. Также закон не меняет действующего земельного законодательства и не должен стать лазейкой, с помощью которой иностранцам позволят беспрепятственно скупать украинскую землю.

Для кого и для чего этот закон приняли

Согласно заявлениям авторов законопроекта, главной целью является задача остановить процесс потери связи с миллионами украинцев и адаптировать законодательство к глобальным реалиям.

Именно об этом 18 июня говорил в Раде вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышов:

В 1991 году нас в Украине было 52 миллиона. Сегодня на подконтрольной украинскому правительству территории – чуть больше 30. По прогнозу ООН, это снижение будет только продолжаться... Перед нами вызов национального масштаба. По прогнозам, к 2100 году население Украины может сократиться до 15 миллионов... В этом контексте множественное гражданство – один из инструментов, который поможет сохранить будущее нации.

Таким образом, этот закон важен для украинцев, которые были вынуждены выехать из Украины в результате российской агрессии, а также для украинцев, которые родились в эмиграции, но до сих пор чувствуют себя украинцами и не желают разрывать связи с исторической родиной.

Кроме того, этот закон – важное оружие против предателей и коллаборационистов, то есть тех украинцев, кто получил российские паспорта или воюет за врага. Возможно, именно это и является главным аспектом закона, по крайней мере в настоящее время, когда продолжается российская агрессия.

Впрочем, одновременно нормы закона нависают, словно "дамоклов меч" над жителями временно оккупированных территорий Украины, которые были под давлением вынуждены взять российские паспорта. В случае вступления в действие закона они могут потерять украинское гражданство.

При этом ранее представители украинской власти неоднократно уверяли, что гражданам Украины, которые оказались в оккупации, брать российские паспорта можно, ведь они будут считать недействительными. Их получение будет признано ничтожным с точки зрения законодательства, но это спасет от репрессий оккупантов.

При этом авторы закона убеждают, что принудительная паспортизация не является основанием для наказания, впрочем, похоже, придется дождаться прецедентов. Но как доказать "принуждение" или "добровольность" в этом вопросе – неизвестно. Особенно, если речь идет не о медийных случаях, а о сотнях тысяч людей, которые сейчас оказались будто в правовом вакууме.

Когда закон о множественном гражданстве заработает Сейчас законопроект еще не стал законом. Верховная Рада за него проголосовала, но дальше дело за президентом. Закон вступит в силу только после подписания главой государства, точнее – на следующий день после подписания.



При этом некоторые нормы закона заработают только через 6 месяцев. Сейчас Кабмину поручено в двухмесячный срок подготовить подзаконные акты и перечень государств, граждане которых смогут приобрести гражданство Украины по упрощенной процедуре. Народные депутаты не исключают, что обратятся в Конституционный Суд после обнародования закона, ведь к документу остается очень много вопросов.

Не противоречит ли закон украинской Конституции

Похоже, что противоречит, но есть нюансы. Так, в статье 4 Основного закона зафиксировано, что в Украине единое гражданство.

В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом,

– статья 4 Конституции Украины.

29 лет эту статью трактовали однозначно как запрет на другие паспорта для украинцев. Поэтому считалось, что единственный путь – это изменения в Конституцию.

В теории, чтобы ввести закон о множественном гражданстве, необходимо соответствующее решение Верховной Рады (причем должно быть конституционное большинство в 2/3) а дальше необходимо провести соответствующий референдум. Но эти процедуры в условиях военного времени невозможны.



Таким образом, изменения могут быть проголосованы уже после завершения войны и, похоже, избрания нового состава парламента.

Впрочем, авторы закона предполагают, что можно обойтись и без сложных процедур, и предлагают свежий взгляд на ту же статью 4 Основного закона, а именно – предлагают читать ее полностью, то есть не только "В Украине существует единое гражданство", но и "Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом".

То есть возникает коллизия, которая позволяет толковать "единое гражданство" не как запрет иметь паспорт другого государства (что и делалось 29 лет), а как принцип, согласно которому в правоотношениях с Украиной лицо признается исключительно ее гражданином.

Также толкование некоторых противоречивых и расплывчатых частей закона, например, очень общая формулировка о четко не прописанных "угрозах национальной безопасности" мог бы дать Конституционный суд, но его работа пока парализована из-за отсутствия кворума.

Также есть риск, что после возобновления своей работы КСУ заблокирует действие изменений в закон о гражданстве, поддержав консервативную трактовку статьи 4 Конституции. Поэтому пока вопросов остается больше, чем ответов.