Стоит заметить, что соответствующий законопроект впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства. Документ разработан как ответ на демографические и вызовы безопасности, а также на необходимость восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.