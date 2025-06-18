Стоит заметить, что соответствующий законопроект впервые на законодательном уровне регулирует вопрос множественного гражданства. Документ разработан как ответ на демографические и вызовы безопасности, а также на необходимость восстановления и сохранения связи с миллионами украинцев за пределами государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства в Украине
Парламент 18 июня принял закон о введении института множественного гражданства в Украине. Его поддержали 243 народных депутата.