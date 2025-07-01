Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув то, что если говорить о стратегической цели Путина и о том, заинтересован ли он в разрушении украинской государственности, оккупации всей Украины, а не только Одессы, Николаева, Херсона, Киева – то да, он к этому стремится.

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Россия свои планы не меняла

Планы дойти до Одессы Кремль ставил еще в апреле 2022 года. Были декларированы стратегические планы России – пробить так называемый сухопутный коридор к непризнанному Приднестровью, захватить все южное побережье Украины, начиная от Запорожской области и далее до Херсонщины, Николаевщины, Одесской области.

Сегодня, как отметил Мусиенко, у Путина нет ресурсов и возможностей, чтобы наступать на Одессу. Поэтому эта версия с ее захватом чисто гипотетическая.

Может ли он сейчас этого достичь? Нет, не может. Хотел бы Путин захватить Одессу и отрезать Украину от Черного моря? Да. В начале полномасштабного вторжения российские войска шли на Одессу, но были остановлены под Николаевом,

– озвучил Мусиенко.

Он напомнил, что тогда противник рассматривал также сценарий высадки десанта, но его планы сорвали защитники Николаева. Он тогда не пошел, потому что понимал, что с одним своим десантом явно не справился бы.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ отметил, что когда сейчас фронт и продвижение противника оценивается метрами, одним или двумя километрами (при этом он теряет огромное количество личного состава и средств), то неуместно говорить о возможности продвижении россиян аж на сотни километров.

"Свидетельствует ли концентрация российских войск на левобережье Херсонщины, что они готовят операции по высадке на правый берег? Сделать это очень сложно и сегодня такого скопления вражеских сил там не зафиксировано. Если бы оно было, тогда можно было бы говорить о том, что враг лелеет подобные планы", – отметил Мусиенко.

Он напомнил, что в начале 2025 года была информация, что Россия якобы готовит операцию по выходу на правобережье, а затем будет идти на Николаев и Одессу. Поэтому подобные сообщения украинцы уже видели. Однако, Мусиенко в очередной раз подчеркнул, что принимая во внимание сегодняшнее расположение вражеских сил на фронте, в ближайшей перспективе об этом говорить нецелесообразно.

Отметим, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал статью Financial Times, в которой говорится о планах Путина захватить Одессу. Он отметил, что глава Кремля может планировать что угодно, однако у него ничего не получится.