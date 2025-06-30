Глава ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал это заявление западного СМИ, передает 24 Канал.
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Украина планирует уничтожение режима Путина, – Коваленко
Кроме Одессы, в FT также заявили, что лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на передовой якобы может ухудшиться для Украины до осени 2025 года, если не будет существенной новой военной поддержки.
Публикации о том, что Путин что-то там планирует оккупировать – это что-то. Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах "оккупировать Одессу" или еще что-то. Планировать может сколько угодно, у него не получится,
– написал на это глава ЦПД.
Коваленко также добавил, что Украина взамен планирует уничтожение путинского режима.
"Вот и все. Помните об этом. Все от нас зависит", – подытожил он.
К слову, в ЦПД также отреагировали на сообщение, что россияне прорвались на Днепропетровщину.
Коваленко опроверг это и добавил, что сейчас бои идут вблизи админграницы.