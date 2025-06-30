Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он назвал это откровенной манипуляцией, которая звучит параллельно с регулярными ракетными ударами по украинским городам и атаками на критическую инфраструктуру.

Читайте также "Путин – не один": России помогают не только Иран, Китай и КНДР

Именно Москва развязала войну и блокирует мир

Российские власти в очередной раз пытаются переложить ответственность за затягивание войны на Украину.

Россия не просто не готова к миру – она ежедневно демонстрирует это своими действиями на поле боя,

– подчеркнули в ОП.

Кремль пытается навязать миру ложный образ, что якобы именно Москва "открыта к диалогу", а все остальные стороны виноваты в продолжении конфликта.

Правда же заключается в том, что именно Москва является инициатором и главным двигателем этой войны. Российские власти систематически блокирует все мирные инициативы, тогда как Украина последовательно выступает за прекращение огня и установление справедливого мира.

В ОП напомнили, что Украина всегда готова к переговорам, но только на условиях, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны. Пока же агрессор продолжает войну, все заявления Кремля о якобы "открытости" к миру являются не более чем пропагандистскими манипуляциями.