Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Він назвав це відвертою маніпуляцією, яка звучить паралельно з регулярними ракетними ударами по українських містах та атаками на критичну інфраструктуру.

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Саме Москва розв’язала війну і блокує мир

Російська влада вкотре намагається перекласти відповідальність за затягування війни на Україну.

Росія не просто не готова до миру – вона щодня демонструє це своїми діями на полі бою,

– підкреслили в ОП.

Кремль намагається нав’язати світові хибний образ, що нібито саме Москва "відкрита до діалогу", а всі інші сторони винні у продовженні конфлікту.

Правда ж полягає в тому, що саме Москва є ініціатором і головним рушієм цієї війни. Російська влада систематично блокує всі мирні ініціативи, тоді як Україна послідовно виступає за припинення вогню та встановлення справедливого миру.

В ОП нагадали, що Україна завжди готова до переговорів, але лише на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність країни. Поки ж агресор продовжує війну, всі заяви Кремля про нібито "відкритість" до миру є не більше ніж пропагандистськими маніпуляціями.