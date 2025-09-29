Вранці Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Молдови і привітав її з перемогою. Про це він розповів під час онлайн-виступу на відкритті Варшавського безпекового форуму у понеділок, 29 вересня, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Що сказав Зеленський про вибори у Молдові?

Глава держави зауважив, що Москва витратила багато грошей для приходу до влади проросійських сил. Однак зусилля Кремля дестабілізувати країну закінчилися невдачею.

Зеленський підкреслив, що на виборах у Молдові ідея Європи та нормального національного розвитку.

"Підривна діяльність Росії не поширюватиметься далі в Європу", – наголосив політик.

Окремо він відзначив роль Польщі в екстрадиції до Молдови колишнього олігарха Влада Плахотнюка. Він, за словами президента, тримав увесь регіон у тіні брудних схем.

Зеленський наголосив, що цей акт справедливості має значення для всієї Європи, адже той, хто працює проти своєї нації і стає на бік Росії, повинен за це відповісти. Український лідер згадав за Грузію, у якій панує російський олігарх Бідзіна Іванішвілі. На думку політика, сьогодні Грузія багато в чому втрачена для Європи. Він припустив, що одного дня Тбілісі повернеться до європейців.

Що відомо про вибори у Молдові?